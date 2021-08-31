Зимы не будет: директор Укргидрометцентра сделал неожиданный прогноз

Из-за глобального потепления летняя пора в Украине ежегодно увеличивается на 10-15 дней.

Всего через два десятка лет на территории Украины могут полностью исчезнуть холодные и снежные зимы.

Таким прогнозом поделился директор Укргидрометцентра Николай Кульбида в интервью изданию parlament.ua.

По его словам, влияние глобального потепления в Украине особенно ощутимо: среднегодовая температура за последние несколько лет увеличилось на 1,6-1,7 градуса Цельсия.

"Ежегодно в среднем на 10-15 дней увеличивается теплый летний период, а зимний сокращается. Если все так и будет продолжаться, то не исключено, что через 20-25 лет зимы в Украине вообще не будет", — отметил Николай Кульбида.

Напомним, климатологи прогнозируют, что уже через 50 лет Украина станет похожей на Австралию. Территория будет постепенно опустыниваться с юго-востока на северо-запад. Из-за климатических изменений, большинство знаменитых украинских черноземов превратится в зону "рискованного земледелия".

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