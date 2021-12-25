"Злая шутка": 15-летняя девушка из Донецкой области заявила, что она с подругой придумала то, что ее изнасиловал отец

Девочка на видео заявила, что якобы никакого изнасилования не было.
В г. Дружковке Донецкой области задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании. Однако якобы потерпевшая девушка записала видеообращение, в котором заявила, что она придумала эту историю.
Видео опубликовали телеграмм-канал "Всевидящее око" и в местных сообществах на Facebook.
На кадрах девочка говорит, что она с подругой во время застолья якобы сочинила историю об изнасиловании, чтобы проверить чувство ее парня. Об изнасиловании она рассказала матери и она вызвала полицию.
"Я очень люблю своего папу. Просто в тот вечер мы с подругой немного выпили и она предложила пошутить над моими родителями. Она предложила сказать, что мой папа приходил ко мне и приставал ко мне. Она предложила так еще и проверить моего парня. Мы придумали эту историю. На следующий день я рассказала матери", — говорит девочка.
Девочка на видео утверждает, что на самом деле мужчина якобы к ней не прикасался. А когда она хотела рассказать это полиции и суду, ее никто не слушал.
"Никакого изнасилования не было. Это — только злая шутка. Я люблю своего папу и не хочу, чтобы он сидел", — утверждает на видео девочка.
Напомним:
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В Дружковке Донецкой области 34-летний мужчина изнасиловал в свою 15-летнюю падчерицу. Следователи установили, что в ночь на 19 декабря 2021 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался тем, что жена задерживается в гостях у своей подруги, пришел в комнату, где спала его 15-летняя падчерица, и изнасиловал ее. Девушка рассказала о насилии матери, а она сразу же позвонила в полицию.
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