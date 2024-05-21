Злоумышленники рассылают пользователям популярного мессенджера мошеннические сообщения — в чем опасность

Злоумышленники рассылают пользователям WhatsApp мошеннические сообщения о "легком заработке в TikTok".

Об этом сообщает МВД Украины.

Аферисты предлагают привлекательное предложение онлайн-заработка до нескольких тысяч гривен в день.

Мошенническая схема — чем грозит Фото МВД Украины

"Схема не нова, однако мы напоминаем вам об опасности таких ссылок из неизвестных номеров. Следуйте советам по кибербезопасности и обязательно обратитесь в полицию, если вы уже отправили свои данные или средства мошенникам. Будьте осторожны и не дайте себя обмануть", — подчеркнули в МВД. .

Аферисты предлагают привлекательное предложение онлайн-заработка – как противодействовать Фото: МВД

Также ранее украинцам рассказали, какие SMS-сообщения опасно хранить в телефоне.

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