Злоумышленнику, пытавшемуся изнасиловать девушку в уборной ТРЦ, объявили подозрение

Он убеждает, что якобы не хотел нанести ущерб потерпевшей.
Злоумышленнику, который вечером 17 марта в уборной ТРЦ Броваров пытался изнасиловать девушку, сообщили о подозрении.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
На опубликованном правоохранителями видео задержанный убеждает, что якобы не хотел нанести потерпевший вред.
Напомним, когда злоумышленник скрылся из туалета, неравнодушные работники и посетители ТРЦ увидели беглеца, остановили его и вызвали полицию. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что в Киеве злоумышленник пытался изнасиловать девушку в метро. Мужчину задержал полицейский, который в нерабочее время случайно оказался рядом.
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