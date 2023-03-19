Злоумышленнику, пытавшемуся изнасиловать девушку в уборной ТРЦ, объявили подозрение

Он убеждает, что якобы не хотел нанести ущерб потерпевшей.

Злоумышленнику, который вечером 17 марта в уборной ТРЦ Броваров пытался изнасиловать девушку, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

На опубликованном правоохранителями видео задержанный убеждает, что якобы не хотел нанести потерпевший вред.

Напомним, когда злоумышленник скрылся из туалета, неравнодушные работники и посетители ТРЦ увидели беглеца, остановили его и вызвали полицию. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Киеве злоумышленник пытался изнасиловать девушку в метро. Мужчину задержал полицейский, который в нерабочее время случайно оказался рядом.