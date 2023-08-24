Злоупотребление более чем на 62 млн грн: первый заместитель министра агрополитики и экс-замминистра экономики получили подозрения

Первый заместитель министра агрополитики и экс-замминистра экономики получили подозрения за злоупотребление более чем на 62 млн грн.

Об этом говорится на сайте НАБУ.

"24 августа 2023 года НАБУ и САП разоблачили злоупотребление на сумму 62,5 млн грн при закупке АО "Укрзалізніця" продуктов питания для обеспечения потребностей государства в период военного положения. К реализации сделки причастны бывшие и действующие топ-чиновники", — говорится в сообщении.

Как работала схема

Эпизод 1. ООО 1

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В марте 2022 года в связи с полномасштабным вторжением России возникла потребность в закупке пищевой продукции для обеспечения насущных потребностей государства в условиях военного положения. Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия реализовал схему, которая предусматривала закупку для нужд областных военных администраций на средства АО "Укрзалізніця" продукции по значительно завышенным ценам у избранной компании (ООО 1). Эта же компания закупала продукцию по рыночным ценам у иностранного производителя (Польша) через контролируемую фирму-посредницу, связанную с родством с руководителем ООО 1. Стоимость килограмма товара при этом искусственно увеличивалась ориентировочно на 150% (с 30 грн до 75 грн). Топ-должностное лицо, злоупотребляя властью и служебным положением, обеспечило согласование соответствующих счетов на оплату и актов выполненных работ, а также перевод средств на счет ООО 1. При этом он был осведомлен о реальной стоимости продукции на внутреннем рынке, поскольку он регулярно получал данные государственной службы статистики относительно фактических цен на рынке. Также он отдавал себе отчет в приобретении продукции у украинских производителей, однако сознательно игнорировал этот факт.

Таким образом, из-за действий должностного лица с марта по август 2022 года АО "Укрзализныця" переплатило ООО 1 свыше 28,8 млн грн (с НДС).

Эпизод 2. ООО 2

В этот же период с участием упомянутого в первом эпизоде топ-чиновника имела место аналогичная схема. Продукты питания для нужд государства закупались по завышенным ценам у другой подконтрольной компании (ООО 2). Она же через "свою" фирму-посредницу покупала продукцию у иностранного производителя (Турция) по рыночным ценам. Как и в первом эпизоде, завышение цены происходило именно на этапе продаж продукции одной подконтрольной компанией другой, а каждый килограмм удорожался почти на 100% (с 30 грн до 55 грн). Для обеспечения закупки продукции у ООО 2 к схеме кроме первого замминистра аграрной политики и продовольствия также привлекли действующего на тот момент замминистра экономики. Он, в частности, скрывал данные о наличии более выгодных предложений от других участников рынка, включая украинских производителей.

Из-за действия схемы в период с марта по август 2022 года АО "Укрзалізніця" переплатило подконтрольной участникам схемы компании 33,7 млн грн. После получения оплаты деньги выводились на зарубежную компанию с признаками фиктивности для дальнейшей легализации. Также обнаружены черновые записи у одного из участников сделки со схемой распределения неправомерной выгоды.

По итогам этих двух эпизодов АО "УУкрзалізніця" понесла убытки в размере 62,5 млн грн.

О подозрении сообщили двум лицам:

первому заместителю министра аграрной политики и продовольствия – ч. 2 ст. 364 УК Украины;

экс-заместителю министра экономики ч. 5 ст.27, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие продолжается, устанавливаются другие возможные участники преступления.

Фото: НАБУ

По информации, размещенной на сайте Минагрополитики, первым замминистра агрополитики является Тарас Высоцкий.

Напомним, бывшего главу "Украгролизинга" подозревают в злоупотреблениях на 4,9 млн грн.

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