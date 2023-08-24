Злоупотребление более чем на 62 млн грн: первый заместитель министра агрополитики и экс-замминистра экономики получили подозрения

К реализации сделки причастны бывшие и действующие топ-чиновники.
Первый заместитель министра агрополитики и экс-замминистра экономики получили подозрения за злоупотребление более чем на 62 млн грн.
Об этом говорится на сайте НАБУ.
"24 августа 2023 года НАБУ и САП разоблачили злоупотребление на сумму 62,5 млн грн при закупке АО "Укрзалізніця" продуктов питания для обеспечения потребностей государства в период военного положения. К реализации сделки причастны бывшие и действующие топ-чиновники", — говорится в сообщении.
Как работала схема
Эпизод 1. ООО 1
В марте 2022 года в связи с полномасштабным вторжением России возникла потребность в закупке пищевой продукции для обеспечения насущных потребностей государства в условиях военного положения. Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия реализовал схему, которая предусматривала закупку для нужд областных военных администраций на средства АО "Укрзалізніця" продукции по значительно завышенным ценам у избранной компании (ООО 1). Эта же компания закупала продукцию по рыночным ценам у иностранного производителя (Польша) через контролируемую фирму-посредницу, связанную с родством с руководителем ООО 1. Стоимость килограмма товара при этом искусственно увеличивалась ориентировочно на 150% (с 30 грн до 75 грн). Топ-должностное лицо, злоупотребляя властью и служебным положением, обеспечило согласование соответствующих счетов на оплату и актов выполненных работ, а также перевод средств на счет ООО 1. При этом он был осведомлен о реальной стоимости продукции на внутреннем рынке, поскольку он регулярно получал данные государственной службы статистики относительно фактических цен на рынке. Также он отдавал себе отчет в приобретении продукции у украинских производителей, однако сознательно игнорировал этот факт.
Таким образом, из-за действий должностного лица с марта по август 2022 года АО "Укрзализныця" переплатило ООО 1 свыше 28,8 млн грн (с НДС).
Эпизод 2. ООО 2
В этот же период с участием упомянутого в первом эпизоде топ-чиновника имела место аналогичная схема. Продукты питания для нужд государства закупались по завышенным ценам у другой подконтрольной компании (ООО 2). Она же через "свою" фирму-посредницу покупала продукцию у иностранного производителя (Турция) по рыночным ценам. Как и в первом эпизоде, завышение цены происходило именно на этапе продаж продукции одной подконтрольной компанией другой, а каждый килограмм удорожался почти на 100% (с 30 грн до 55 грн). Для обеспечения закупки продукции у ООО 2 к схеме кроме первого замминистра аграрной политики и продовольствия также привлекли действующего на тот момент замминистра экономики. Он, в частности, скрывал данные о наличии более выгодных предложений от других участников рынка, включая украинских производителей.
Из-за действия схемы в период с марта по август 2022 года АО "Укрзалізніця" переплатило подконтрольной участникам схемы компании 33,7 млн грн. После получения оплаты деньги выводились на зарубежную компанию с признаками фиктивности для дальнейшей легализации. Также обнаружены черновые записи у одного из участников сделки со схемой распределения неправомерной выгоды.
По итогам этих двух эпизодов АО "УУкрзалізніця" понесла убытки в размере 62,5 млн грн.
О подозрении сообщили двум лицам:
- первому заместителю министра аграрной политики и продовольствия – ч. 2 ст. 364 УК Украины;
- экс-заместителю министра экономики ч. 5 ст.27, ч. 2 ст. 364 УК Украины.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие продолжается, устанавливаются другие возможные участники преступления.
По информации, размещенной на сайте Минагрополитики, первым замминистра агрополитики является Тарас Высоцкий.
Напомним, бывшего главу "Украгролизинга" подозревают в злоупотреблениях на 4,9 млн грн.
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