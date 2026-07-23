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- Украина
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Злоупотребления в ТЦК: омбудсмен заявил о первых арестах и подозрениях
Расследование возможных злоупотреблений в ТЦК выходит на новый этап. По словам Дмитрия Лубинца, некоторые работники уже получили подозрения и находятся под стражей.
Все материалы о возможных злоупотреблениях со стороны работников ТЦК и СП, направленные Офисом омбудсмана в правоохранительные органы в 2026 году, обернулись уголовными делами. Части фигурантов уже объявлено подозрение, а некоторые работники ТЦК уже находятся в СИЗО.
Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью «Новини.LIVE».
Часть работников ТЦК уже находятся в СИЗО из-за злоупотреблений на должностях
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец поделился, что часть работников ТЦК и СП, злоупотреблявших должностными обязанностями и совершивших правонарушения в отношении граждан, уже находится под стражей.
По словам омбудсмена, Государственное бюро расследований, Служба безопасности Украины и Национальная полиция предоставили надлежащую правовую оценку всем переданным документам.
«Я могу откровенно сказать, что действительно в 2026 году все материалы, которые выходили из нашей институции в Государственное бюро расследований, в Службу безопасности Украины, в Национальную полицию, — по всем открывались уголовные производства, проводились проверки», — сказал Лубинец.
Он добавил, что расследования уже дают конкретные результаты, а процессуальные действия в отношении отдельных работников ТЦК вышли на стадию мер пресечения.
«Есть у нас примеры, когда уже вручены подозрения работникам ТЦК и СП, и даже уже есть задержанные и находящиеся в СИЗО», — добавил омбудсмен.
К проверкам также активно подключаются Военная служба правопорядка и Специализированная военная прокуратура. По мнению Лубинца, такая системная реакция силовиков стала возможной благодаря общественной огласке и принципиальной позиции гражданского общества.
«Это тотальная правовая оценка незаконных действий. Когда украинское общество видит, что если кто-то совершил уголовное правонарушение и на это не закрывают глаза, тогда уровень доверия к государственным институциям растет».
Лубинец о ТЦК: последние новости
Напомним, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в 2025 году количество обращений по поводу нарушений прав граждан во время мобилизации возросло в 333 раза по сравнению с началом полномасштабной войны.
Проблема приобрела системный характер еще в 2023 году, и омбудсмен неоднократно поднимал ее на закрытых совещаниях с руководством Минобороны и военного командования.
По оценке Лубинца, наиболее эффективным инструментом противодействия нарушениям стало их публичное освещение. В 2025 году он принял решение максимально открыто показывать проблематику — даже несмотря на то, что в публичное пространство попадает всего около 1% выявленных случаев, а российская пропаганда пытается использовать эту информацию.
Благодаря огласке правоохранительные и военные органы — в частности, ГБР, ВСП, специализированная военная прокуратура, СБУ и Нацполиция — начали более оперативно и жестко реагировать на жалобы граждан.