Злоупотребления в ТЦК: омбудсмен заявил о первых арестах и подозрениях

Лубинец о ТЦК

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Все материалы о возможных злоупотреблениях со стороны работников ТЦК и СП, направленные Офисом омбудсмана в правоохранительные органы в 2026 году, обернулись уголовными делами. Части фигурантов уже объявлено подозрение, а некоторые работники ТЦК уже находятся в СИЗО.

Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью «Новини.LIVE».

Часть работников ТЦК уже находятся в СИЗО из-за злоупотреблений на должностях

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец поделился, что часть работников ТЦК и СП, злоупотреблявших должностными обязанностями и совершивших правонарушения в отношении граждан, уже находится под стражей.

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По словам омбудсмена, Государственное бюро расследований, Служба безопасности Украины и Национальная полиция предоставили надлежащую правовую оценку всем переданным документам.

«Я могу откровенно сказать, что действительно в 2026 году все материалы, которые выходили из нашей институции в Государственное бюро расследований, в Службу безопасности Украины, в Национальную полицию, — по всем открывались уголовные производства, проводились проверки», — сказал Лубинец.

Он добавил, что расследования уже дают конкретные результаты, а процессуальные действия в отношении отдельных работников ТЦК вышли на стадию мер пресечения.

«Есть у нас примеры, когда уже вручены подозрения работникам ТЦК и СП, и даже уже есть задержанные и находящиеся в СИЗО», — добавил омбудсмен.

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К проверкам также активно подключаются Военная служба правопорядка и Специализированная военная прокуратура. По мнению Лубинца, такая системная реакция силовиков стала возможной благодаря общественной огласке и принципиальной позиции гражданского общества.

«Это тотальная правовая оценка незаконных действий. Когда украинское общество видит, что если кто-то совершил уголовное правонарушение и на это не закрывают глаза, тогда уровень доверия к государственным институциям растет».

Лубинец о ТЦК: последние новости

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в 2025 году количество обращений по поводу нарушений прав граждан во время мобилизации возросло в 333 раза по сравнению с началом полномасштабной войны.

Проблема приобрела системный характер еще в 2023 году, и омбудсмен неоднократно поднимал ее на закрытых совещаниях с руководством Минобороны и военного командования.

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По оценке Лубинца, наиболее эффективным инструментом противодействия нарушениям стало их публичное освещение. В 2025 году он принял решение максимально открыто показывать проблематику — даже несмотря на то, что в публичное пространство попадает всего около 1% выявленных случаев, а российская пропаганда пытается использовать эту информацию.

Благодаря огласке правоохранительные и военные органы — в частности, ГБР, ВСП, специализированная военная прокуратура, СБУ и Нацполиция — начали более оперативно и жестко реагировать на жалобы граждан.

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