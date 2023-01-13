«Злые птицы» успешно уничтожают врагов, – военные показали, как работают дроны от «Украинской команды»

Дроны-камикадзе – «злые птицы», на которые собирали средства украинцы, уже работают на передовой и помогают нашим бойцам уничтожать врагов и их технику.

Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба «Украинская команда»".

«Благодаря вашим донатам мы смогли собрать более 2 миллионов гривен и заказать у отечественных производителей 14 коптеров, необходимых для выполнения задач Центром специальных операций. В канун Нового года дроны-камикадзе отправились из Винницы на передовую, на одно из самых горячих направлений, и уже успешно жгут технику россиян», - говорится в сообщении.

Военные записали видео, как дроны-камикадзе уничтожают врагов и их технику.

«С помощью этих коптеров мы будем выполнять боевые задачи, защищать нашу Украину и вернемся домой живыми и невредимыми», - говорят бойцы Центра специальных операций.

Как сообщалось, волонтерский штаб «Украинская команда» в декабре объявил сбор «На злых птиц» - отечественные дроны-камикадзе, которые помогают украинским бойцам уничтожать технику оккупантов.