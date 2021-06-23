Змеи под кроватью, в кустах и горах: как уберечься от укуса пресмыкающегося

До приезда медиков пострадавшему нужно много пить, а место укуса охладить и обездвижить.

Во Львовской области за последние несколько дней от укусов змей пострадали четыре человека. Всего же с начала года в больницы попали 19 местных жителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской обладминистрации.

Так, отдыхая на природе, нельзя забывать о правилах безопасности, которые помогут уберечься от укуса ползучих.

"Чтобы не стать жертвой змеи, идя в лес или в местность, где могут находиться змеи, нужно взять соответствующую обувь и одежду. Стоит надеть свободные брюки из плотной ткани, поскольку в случае, если змея прокусит штаны, то она не коснется кожу. Обувь обязательно должна быть высокой, чтобы прикрывала оголенные участки на ноге", — акцентируют в пресс-службе обладминистрации.

Пробираясь по густым зарослям, с собой нужно взять длинную палку, которой можно проверять кусты на наличие змей. Если же вы уже столкнулись с ползучей, не стоит пытаться ее отбросить палкой или ногой — верным вариантом будет ее обойти.

В случае же, если человека уже укусила змея, необходимо сразу обратиться за медицинской помощью. А до приезда "скорой" нужно охладить и обездвижить место укуса, напоить пострадавшего.

не стоит обрабатывать рану дополнительно;

не нужно прижигать рану;

не нужно накладывать жгут;

не употреблять алкоголь;

нельзя высасывать яд: таким образом вероятность заражения увеличивается, к тому же опасности подвергается и человек, у которого яд оказалась во рту.

Напомним, что на побережье Азовского моря отдыхающих донимают пресмыкающиеся. Их развелось очень много, а такое соседство людям не нравится.

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