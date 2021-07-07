Змеи, скорпионы и блохи: туристов на морях и озерах Украины атаковали опасные "гады"

Погреться на пляже хотят не только люди, но и различные пресмыкающиеся.

Этим летом украинцы столкнулись на отдыхе с множеством сюрпризов, которые преподнесла им природа. Туристов атаковали морские блохи, сколопендры, змеи и даже скорпионы.

Об этом пишет Обозреватель.

В Запорожской области одним из интересных курортных городков есть Приморск.

Однако не все знают, что большинство баз расположены на берегу — вот только не непосредственно у моря, а у лимана. Пляж Приморская — это песчаная полоса косы Обиточная, что отделяет лиман от Азовского моря. Чтобы искупаться в нем, нужно пройти через один из самых длинных мостов (около 400 метров).

Главный же сюрприз таится в лимане. Дело в том, что пресную воду облюбовали змеи, о наличии которых в пансионатах и базах отдыха обычно не очень любят говорить.

Один из туристов, который приехал на днях из Киева в Приморск вместе с семьей, рассказал о своих впечатлениях.

"Кумовья купили вблизи дачный домик, ну а мы, чтобы полноценно отдохнуть, решили остановиться в частном пансионате. Днем дети остались в номере с мамой, а я решил "устроить заплыв ". И вот я плыву, а рядом- змея! И она кого-то ест! " — рассказал Олег Константинов.

По словам мужчины, местные жители рассказали ему, что змеи живут в камышах, в лимане. А когда он сильно прогревается, то "гадам" не хватает пищи, и они ползут через полосу пляжа в море, где "охотятся" на бычков или другую мелкую рыбку.

Еще одна напасть, с которой столкнулись в Украине отдыхающие, нашествие морских блох. Блохи не дают спокойно купаться не только в Азовском море, но и в Черном.

Они кусаются в воде. Через некоторое время на коже появляются красные пятна, иногда даже волдыри.

"Укусы морских блох (бокоплавов) могут вызвать не только аллергические реакции, но и настоящий анафилактический шок, если человек, например, астматик. Такая вероятность очень мала, но теоретически это абсолютно возможно", — рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой дерматовенерологии и аллергологии НМАПО имени П. Л. Шупика Александр Литус.

В Киеве тоже не без сюрпризов. В озере Редькино, в Оболонском районе, обнаружили водяного скорпиона.

Опасно купаться: на пляже Киева заметили скорпиона

Если он укусит на глубине, превышающей рост человека, то пострадавший может утонуть. Дело в том, что после укуса происходит непроизвольное сокращение мышц, что похоже на судорогу, и человек может просто захлебнуться. Также может развиться сильная аллергическая реакция.

Напомним, что румынский курортный городок Бэйле-Тушнад страдает от нашествия голодных медведей. Животные из близлежащих лесов уже разгромили несколько магазинов.

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