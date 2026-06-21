Змея "служила" в ВСУ, а затем уехала в Ивано-Франковск "волонтерить": невероятная история Олени

Змея Олена / © Суспільне

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В офисе Общественной инициативы Галиции в Ивано-Франковске уже десять месяцев живет змея Оленка. Рептилию волонтерам передали военные, с которыми она провела около двух лет на фронте.

Об этом рассказала председатель организации Леся Качурова.

По ее словам, змея раньше жила в Сумской области. После начала полномасштабной войны хозяева покинули ее, а затем рептилию нашла пара военных. После этого Олена жила с ними в блиндаже в зоне боевых действий, а позже ее передали волонтерам.

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"Она у нас - участница боевых действий, мы так шутим. Змея была два года на фронте, "воевала". Кончик хвостика у нее немного сломан. Но мы не знаем, где она получила эту травму", - рассказала Качурова.

Змея Олена. / © Суспільне

Волонтер говорит, что Олена не боится, ведь в организации ее уже считают постоянной жительницей офиса.

"Как я могу бояться? Это же наш волонтер. Она - постоянный житель нашего волонтерского офиса. Наша Олена. Она очень быстрая, ее нельзя выпускать, и она очень плотная", - сказала она.

По словам Качуровой, Олена минимум три-четыре года. Она является маисовым полозом — неядовитой змеей, происходящей из Северной Америки. За время пребывания в офисе рептилия никого не кусала.

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Питается Леночка замороженными мышами – примерно одной на две недели. Также у нее постоянно должна быть теплая вода.

Волонтеры не планируют выпускать змею в дикую природу, ведь она жила всегда в домашних условиях. Также Леночку не собираются отдавать новым хозяевам.

Змея Олена. / © Суспільне

"Олена не отдается. Олена - член нашей волонтерской семьи, как мы можем отдать? Ни за какие донаты мы не отдадим", - говорит Леся Качурова.

В то же время волонтеры ищут для змеи больший террариум, поскольку она выросла и нынешний контейнер стал для нее слишком малым.

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Кроме Еленки, в офисе организации живут еще двое спасенных животных — кошка Масяня, которую хозяева оставили беременной на улице, и собака Мэгги, которую волонтеры нашли возле офиса еще щенком.

"Общественная инициатива Галиции" поддерживает украинских военных с 2014 года. Волонтеры передают на фронт автомобили, дроны, средства РЭБ, тепловизоры, оборудование для связи и тактической медицины. Животных, приютившихся в офисе, в организации также в шутку называют волонтерами.

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