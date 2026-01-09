Значительная часть Киева остается без тепла: Свириденко сказала, чего ждать горожанам

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко / © Владимир Зеленский

Правительство мобилизовало максимум ресурсов для преодоления последствий циничного удара врага по энергетике. Основной удар пришелся на Киев, Киевскую область и Кривой Рог . Если в регионах ситуацию удалось стабилизировать быстро, то столица все еще приходит в себя от атаки.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Где уже есть свет и тепло

По словам главы правительства, благодаря оперативной работе служб удалось полностью восстановить электро- и теплоснабжение в городе Кривой Рог и населенных пунктах Киевской области .

Киев: борьба за тепло

В столице ситуация остается наиболее напряженной.

Правый берег: Свет находится у подавляющей части потребителей, действуют плановые графики. Аварийные отключения – только точечно, где еще идет ремонт.

Левый берег: Здесь все еще применяются аварийные отключения. Однако работы уже на финишной прямой.

"До конца сегодняшнего дня планируется переход к плановым графикам", - отметила Свириденко.

Самым болезненным остается вопрос отопления. Значительная часть Киева все еще без тепла. Службы работают в непрерывном режиме, но правительство ожидает и «активные действия со стороны местных властей как владельца поврежденных теплоэлектроцентралей».

Максимальное развертывание «Пунктов несокрушимости»

Учитывая морозы и количество обесточенных абонентов, Юлия Свириденко дала срочное поручение профильным службам.

«Поручила всем причастным службам обеспечить бесперебойную работу пунктов несокрушимости и максимально развернуть дополнительные. Эта задача касается не только столицы, но и других населенных пунктов страны», - подчеркнула премьер.

К поддержке украинцев также будут привлечены ресурсы крупных государственных предприятий и банков.

Напомним, ранее эксперты предупредили: если теплоснабжение не возобновят в ближайшее время, дома в Киеве начнут промерзать . Старые «хрущевки» могут превратиться в «холодильники» уже через сутки.