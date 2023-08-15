Значительно облегчит прохождение границы: Польша и Украина запустят еще один поезд

Украина и Польша запустят еще один поезд, соединяющий две страны и значительно облегчающий прохождение границы.

Об этом сообщил Rynek Kolejowy.

Речь идет о поезде между польским городом Сянок (Sanok) и украинским Хировом. Отмечается, что в последний раз он соединял эти два города тринадцать лет назад. Маршрут отменили в 2010 году из-за контрабандистов и пограничников, которые постоянно искали контрабанду и одновременно уничтожали вагоны.

Однако сейчас, когда пассажиропоток между Украиной и Польшей увеличен, и спрос на перевозку возрос, маршрут все же решили восстановить. Так, польская компания SKPL заявила о готовности запустить три ежедневных пары трансграничных поездов с 15 декабря 2024 года по 14 декабря 2029 года.

Такое предложение появилось после того, как в начале 2023 года "Укрзалізниця" завершила ревитализацию украинского участка пути от Хирова до границы с Польшей.

Сейчас SKPL курсирует по линии 108 от Сяника до границы с Украиной. Перевозку осуществляет Polregio трижды в день до станции Устшики-Дольне. Оператор имеет опыт работы на этой линии, поэтому маршрут должны бы продлить еще на 10 километров до Кроссенко. Сообщение поездов с Хировом открыло бы новый международный коридор, который позволил бы украинцам из Карпатского региона легко попасть в Польшу.

Напомним, в Польше на 500 злотых оштрафовали девушку из-за селфи в "неудачном месте". Девушка сделала фотографию возле пограничного столбика на границе с Украиной, что в соседнем государстве строго запрещено.

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