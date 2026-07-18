"Значительно серьезнее атаки": эксперт сказал, куда будет бить Украина после НПЗ России

Взрывы в РФ / © andrewrostov.livejournal.com

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Следующим этапом, скорее всего, будут удары по железнодорожной инфраструктуре, потому что у России есть определенные ограничения и слабые места в железнодорожной инфраструктуре.

Такое мнение «24 Каналу» высказал эксперт Сергей Грабский.

«Большинство инфраструктуры европейской части России — электрифицировано, а азиатской части не электрифицировано. В условиях топливного кризиса можно только представить, что произойдет, если азиатская часть России останется без топлива, обеспечивающего потребности транспорта. Это коллапс, ведь именно железная дорога является основным направлением ресурсного обеспечения и экспорта в порты Дальнего Востока», — подчеркнул Сергей Грабский.

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Удары по НПЗ России — что известно

За последние 100 дней Киев совершил около 50 атак на российские НПЗ. Серия украинских атак на российские НПЗ привела к тому, что объемы переработки нефти в России снизились до самого низкого уровня более чем за 21 год.

По данным EA Analytics, средний уровень переработки сырой нефти в этом месяце составил 3,91 млн баррелей в сутки — самый низкий показатель с марта 2005 года. Это более чем на 1,4 млн баррелей в сутки ниже среднего показателя в прошлом году. По оценкам Международного энергетического агентства, в июне российские заводы перерабатывали 3,8 млн баррелей в сутки — на 1,6 млн баррелей меньше, чем годом ранее. МЭА отметило, что «бурная волна украинских атак» поразила более половины нефтеперерабатывающих мощностей России с начала мая.

Крупнейшие российские энергетические компании обратились в индийские нефтеперерабатывающие предприятия с просьбой увеличить поставки бензина на фоне проблем с внутренним производством горючего.

По данным аналитиков, среди обратившихся к индийским партнерам компаний — «Роснефть», «Газпромнефть» и «Лукойл». Они просили дополнительные объемы бензина у частных и государственных нефтеперерабатывающих предприятий Индии.

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