Продолжаются бои за Гуляйполе

Только часть города Гуляйполя Запорожской области находится под контролем российской оккупационной армии. Противник имеет значительное преимущество в живой силе и в вооружении, но до сих пор не захватил населенный пункт.

Об этом сообщили в воскресенье, 28 декабря, Силы обороны Юга Украины.

По информации украинских военных, враг активно проводит штурмовые действия и пытается завести группы закрепления, активно использует дроны-камикадзе и артиллерию, наносит авиационные удары КАБами, НАРами, пытаясь уничтожить позиции украинских защитников и вытеснить украинские подразделения из населенного пункта.

«За сутки, что продолжается, враг почти два десятка раз штурмовал наши позиции в городе, на улицах еще и сейчас идут ожесточенные бои, ведь несколько столкновений не прекращаются в данную минуту», — говорится в сообщении.

При этом, как уверяют в Силах обороны Юга, значительная часть Гуляйполя продолжает находиться под контролем украинских сил.

«Наши подразделения находятся на позициях, проводят оборонительные действия, наносят контрудары, ведут поисково-ударные действия по уничтожению вражеских штурмовых групп, нанося противнику ощутимые потери. Враг уже сегодня в Гуляйполе потерял более трех сотен личного состава и шесть десятков единиц техники и вооружения», — отметили украинские военные.

В Силах обороны Юга добавили, что в Степногорске Запорожской области оккупанты пытаются инфильтроваться по главной дороге, которая ведет в поселок, и за него тоже идут ожесточенные бои. Но часть поселка находится под контролем украинских защитников.

«Заявления Путина и доклады Герасимова относительно Гуляйполя и Степногорска — напоминают ситуацию с Купянском, который они „захватывали“ уже несколько раз. Поспешность таких „блиц-кригов“ обусловлена предстоящей встречей президентов Украины и США, которая должна состояться в ближайшее время», — пояснили украинские военные.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ официально опроверг заявления россиян о якобы захвате украинских городов - Гуляйполя, Мирнограда и части Константиновки.