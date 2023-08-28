Значительную часть Украины охватила воздушная тревога: не пренебрегайте личной безопасностью

Зафиксированы возможные пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря.

До сигнала отбоя находитесь в укрытиях!

Не пренебрегайте своей безопасностью!

Воздушная тревога охватила почти все области Украины, кроме запада страны.

Напомним, что сначала на юге Украины была объявлена ракетная опасность.

Тревогу объявили превентивно, потому что есть вероятность, что будут атаковать по вчерашнему сценарию: несколько ракет будут маневрировать на пол страны — заявили мониторинговые каналы.