Значительные потери врага на юге и взрывы в Украине: главные новости ночи 5 сентября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 5 сентября:
- Результаты боевого дня составляют потери вражеской армии в количестве 104 россиян, 6 танков, 26 единиц другой бронированной и автомобильной техники. Читать дальше –>
- Ночью раздались взрывы в Запорожье и Харьковской области. Читать дальше –>
- Не давая врагу шансов на боевой успех и решение вопросов с логистикой, наша авиация нанесла двадцать один удар по его позициям, опорным и командным пунктам, районам сосредоточения сил и средств, а также по транспортно-логистическим объектам. Читать дальше –>
- У украинских военных есть необходимые силы и средства, чтобы не дать российским захватчикам увеличивать количество сил на южном направлении. Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк. Читать дальше –>
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с канцлером Германии обсуждали предоставление Украине военной помощи. Читать дальше –>
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