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Значительные потери врага на юге и взрывы в Украине: главные новости ночи 5 сентября

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Значительные потери врага на юге и взрывы в Украине: главные новости ночи 5 сентября

Фото: Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 5 сентября:

  • Результаты боевого дня составляют потери вражеской армии в количестве 104 россиян, 6 танков, 26 единиц другой бронированной и автомобильной техники. Читать дальше –>
  • Ночью раздались взрывы в Запорожье и Харьковской области. Читать дальше –>
  • Не давая врагу шансов на боевой успех и решение вопросов с логистикой, наша авиация нанесла двадцать один удар по его позициям, опорным и командным пунктам, районам сосредоточения сил и средств, а также по транспортно-логистическим объектам. Читать дальше –>
  • У украинских военных есть необходимые силы и средства, чтобы не дать российским захватчикам увеличивать количество сил на южном направлении. Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк. Читать дальше –>
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с канцлером Германии обсуждали предоставление Украине военной помощи. Читать дальше –>

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