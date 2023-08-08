Значительные успехи ВСУ и новый пакет помощи от США: главные новости ночи 8 августа 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 8 августа 2023:
- Обстрел Покровска: количество погибших возросло до 7 человек Читать далее –>
- В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики Читать далее –>
- Байден пригласит у Конгресса увеличение финансирования для Украины — CNN Читать далее –>
- Зеленский рассказал о значительных успехах ВСУ на бахмутском направлении Читать далее –>
- Вашингтон объявит о новом пакете военной помощи для Украины — Reuters Читать далее –>
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