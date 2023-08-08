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Значительные успехи ВСУ и новый пакет помощи от США: главные новости ночи 8 августа 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2062
Время на прочтение
1 мин
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Значительные успехи ВСУ и новый пакет помощи от США: главные новости ночи 8 августа 2023 года

Главные новости ночи 8 августа от ТСН.ua / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 8 августа 2023:

  • Обстрел Покровска: количество погибших возросло до 7 человек Читать далее –>
  • В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики Читать далее –>
  • Байден пригласит у Конгресса увеличение финансирования для Украины — CNN Читать далее –>
  • Зеленский рассказал о значительных успехах ВСУ на бахмутском направлении Читать далее –>
  • Вашингтон объявит о новом пакете военной помощи для Украины — Reuters Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
2062
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