«Знаем из внутренних документов РФ»: Зеленский рассказал о новых планах Путина

Действительно ли РФ готова прекратить войну — Зеленский ответил / © ТСН

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не собирается останавливать войну.

Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении.

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«Мы знаем по российским внутренним документам, что они готовят и что именно на следующий год: каковы объемы, какое финансирование. Мы готовим наше противодействие, и по каждому пункту должно быть украинское средство», — сказал президент.

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По данным Зеленского, россияне не готовятся к остановке войны, по крайней мере, сейчас.

«Постоянно у Путина находится некий повод, чтобы не встречаться, чтобы не делать трехсторонний формат, чтобы не говорить, чтобы не заканчивать, не останавливать эти убийства. Годами у него одно и то же, и это ощущают все наши партнеры. Он ищет повода вести войну. Все равно это звучит, и наша недавняя встреча с Президентом Соединенных Штатов Америки это показывает», — посетовал президент.

Также Зеленский предупредил, что россияне проводят операцию ударов против украинских дата-центров, в целом против инфраструктуры связи.

«Цель у россиян проста: оставить украинцев без интернета, оставить нас без связи, без соответствующих цифровых сервисов», — предупредил глава государства.

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Напомним, что президент Зеленский в ООН рассказал о передаче пленных КНДР в Южную Корею, но в Сеуле обиделись на украинского лидера из-за публичного раскрытия этой информации, которую они, как оказалось, хотели сохранить в тайне.

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