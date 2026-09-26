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- Украина
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«Знаем из внутренних документов РФ»: Зеленский рассказал о новых планах Путина
Президент Зеленский рассказал о планах Путина на следующий год и ударах по дата-центрам.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не собирается останавливать войну.
Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении.
«Мы знаем по российским внутренним документам, что они готовят и что именно на следующий год: каковы объемы, какое финансирование. Мы готовим наше противодействие, и по каждому пункту должно быть украинское средство», — сказал президент.
По данным Зеленского, россияне не готовятся к остановке войны, по крайней мере, сейчас.
«Постоянно у Путина находится некий повод, чтобы не встречаться, чтобы не делать трехсторонний формат, чтобы не говорить, чтобы не заканчивать, не останавливать эти убийства. Годами у него одно и то же, и это ощущают все наши партнеры. Он ищет повода вести войну. Все равно это звучит, и наша недавняя встреча с Президентом Соединенных Штатов Америки это показывает», — посетовал президент.
Также Зеленский предупредил, что россияне проводят операцию ударов против украинских дата-центров, в целом против инфраструктуры связи.
«Цель у россиян проста: оставить украинцев без интернета, оставить нас без связи, без соответствующих цифровых сервисов», — предупредил глава государства.
Напомним, что президент Зеленский в ООН рассказал о передаче пленных КНДР в Южную Корею, но в Сеуле обиделись на украинского лидера из-за публичного раскрытия этой информации, которую они, как оказалось, хотели сохранить в тайне.