"Знаем, как противодействовать": "Новая почта" ответила на уничтожение склада россиянами

«Новая почта» отказывается от больших складов

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В ночь на 28 августа российские войска нанесли удар по инфраструктуре «Новой почты», полностью уничтожив фулфилмент-центр и сортировочное депо в поселке Святопетровское Киевской области. Объект являлся самым современным роботизированным комплексом компании. В компании говорят, что нашли способ противодействия уничтожению фулфилментов россиянами.

СЕО «Новой почты» Евгений Тафийчук рассказал о масштабах потерь и дальнейших шагах компании.

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«Новая почта» заявляет, что знает, как противодействовать уничтожению складов

В результате атаки, которая случилась два дня назад, также сгорели тысячи экземпляров книг украинских и мировых авторов от таких издательств и магазинов, как «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», Vivat, «Основи» и другие.

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«Для Новой почты это не первый удар по инфраструктуре. Но на этот раз мы потеряли наш самый современный роботизированный фулфилмент-центр — результат лет труда, инвестиций и лучших инженерных решений. (…) Враг веками пытается уничтожить украинский язык, культуру и память. Когда-то он жег библиотеки и запрещал печать, а сегодня запускает ракеты по типографиям и складам с книгами», — пишет Тафийчук.

Для повышения безопасности бизнеса «Новая почта» переходит на децентрализованную модель фулфилмента. Локальными складами станут грузовые и почтовые отделения по всей стране.

Распределение ассортимента клиентов между многими точками позволит снизить зависимость от крупных объектов и обеспечит бесперебойную работу партнеров даже в случае новых обстрелов.

Сейчас компания контактирует со всеми издательствами и магазинами, чей товар сгорел при обстреле, чтобы проработать механизмы поддержки и выплатить компенсации.

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РФ атаковала сортировочные склады «Новой почты» под Киевом

Напомним, в ночь на 28 августа российские БпЛА и КАБы атаковали Киевскую и Сумскую области. В Белогородской общине Киевской области попадания произошли в складские помещения «Новой почты» и соседний производственный объект в Святопетровском.

Враг применил тактику повторных ударов при ликвидации пожара. По данным ОВА, ГСЧС и местных властей, всего в пяти районах Киевской области повреждено 14 складов, 16 частных и 3 многоквартирных дома, 16 авто, а в Сумах четырьмя КАБами уничтожен сортировочный центр и повреждены три грузовика. Информация о жертвах уточняется. Сотрудники «Новой почты» живы.

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