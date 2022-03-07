"Знаем каждый адрес": помощь в пострадавшие города и поселки Киевщины будет передана, как только откроются коридоры

"Знаем каждый адрес": помощь в пострадавшие города и поселки Киевщины будет передана, как только откроются коридоры

Киевская областная военная администрация обещает доставить гуманитарную помощь в каждый пострадавший город или поселок, как только появится такая возможность.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

“Мы знаем каждый адрес, куда необходимо доставить помощь, откуда нужно эвакуировать людей. Как только будут открыты гуманитарные коридоры – сразу предоставим нужное”, - отметил он.

Кулеба также призвал обращаться на номер "горячей линии" +380 (44) 363 07 34 всех, кому нужна такая помощь.

По состоянию на 7 марта на «горячую линию» Киевской областной военной администрации за помощью уже обратилось более 4 тысяч человек.

В настоящее время, по информации главы области, уже развезено более 40 тонн медикаментов и 198 тонн продуктов. Еще 252 тонны гуманитарки сейчас развозятся по районам по логистическим хабам.