"Знаешь хоть, куда мы едем? На эксгумацию". Как жить дальше после встречи со смертью

“Я писал в разные группы, предлагал помощь. Сначала мы поехали разбирать от завалов школу. Потом мне позвонили, говорят: "На 9 утра завтра приезжайте". Уехал. Мне водитель говорит: "Знаешь хоть, куда мы едем?" – Я говорю: "Нет". – Он говорит: "На эксгумацию". Когда я уехал первый раз завалы разбирать, я, в принципе, себя настраивал на то, что могу что-нибудь такое увидеть. Это война, без этого никак”.

По данным Киевской областной военной администрации, только в Киевской области более 1300 человек официально признаны погибшими от российской агрессии. К сожалению, после полномасштабного вторжения миллионам украинцев пришлось своими глазами увидеть тела убитых родственников, друзей или односельчан.

“Мы не можем спокойно реагировать на вид мертвого тела. Для нас это большой стресс, и если вы можете избегать таких фотографий в новостной ленте, это следует делать. Пожалуйста, ограничитесь текстовыми сообщениями, потому что наше подсознание текст и картинку воспринимает совсем по-другому”, – предостерегает психолога Елена Шершнева.

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Художник Александер Кроликовски в мирное время был художником-концептуалистом. Но после полномасштабного вторжения записался в добровольцы и сменил творчество на жуткую работу в морге: "Я себе дал минимум три дня. Максимум неделю, чтобы продержаться. И остался практически на семь недель..."

Обычно эксгумацией погибших занимаются специальные службы, а не волонтеры. Однако ни работники моргов, ни полиция, ни патологоанатомы с таким наплывом до сих пор не сталкивались.

“Когда привозили более 30 раз, я видел по работникам морга, что для них это просто за пределами воображения. Да и полиции было очень тяжело, – делится пережитым Александер Кроликовски. – Вы представьте процесс: приехала машина, ее нужно разгрузить, отнести в холодильник, затем полиция осматривает каждое тело, документирует все ранения, все приметы, кто в какой одежде – пытаются установить личность”.

Почти все волонтеры имеют общую черту: они по натуре спасатели. И некоторые из них настолько хотят помочь, настолько готовы жертвовать собой, своим психологическим здоровьем, что идут на тяжелую работу, – объясняет мотивы такого выбора психологиня. – Они идут работать в моргах, соглашаются выполнять тяжелые вещи, потому что они реально хотят помогать”.

“Я считаю, что у каждого есть обязанность помогать кто чем может. Если можешь продуктами – то продуктами, если жильем – то жильем, эксгумация если – окей. Конечно, многое не хотелось бы видеть, потому что и детей много находили, и женщин… Часто можно было остатки в трехлитровую баночку собрать… Мне повезло, потому что такого я не находил”.

Когда Роман видел мертвые тела, у него сработала мощная защитная реакция – рационализация. Он рационализирует все, что с ним происходит. То есть он говорит, что ему повезло, что он не видел трупы детей, посчастливилось, что он занимался этим не слишком долго. Включая рационализацию, Роман защищает психику”, – объясняет Ольга Шершнева.

“Но в первый день это шокирует, – признается Александер Кроликовски. – Было очень много тяжелой работы – люди очень тяжелые существа. Запах – это самое худшее, что было. Ты уже умылся, ты уже переоделся, а запах с тобой…”

Если вы стали свидетелями чужой смерти и испытываете эмоциональное потрясение, психологи советуют техники, которые помогают испускать чрезмерные и сверхтяжелые чувства наружу. Это любая арт-терапия – рисование, лепка. Также помогает ведение дневника или так называемое поточное письмо – когда вы, не анализируя, просто выписываете все, что приходит на ум.

“Позаботьтесь, пожалуйста, о себе, – советует Елена Шершнева. – Первое, что стоит сделать – это осознать свою миссию, понять, для чего вы это делаете, принять, что вы делаете это на пользу. Второе – это отделить себя от ситуации и завершить ее для себя, по возможности провести какой-нибудь понятный вам ритуал прощания с телом. Вы можете сходить в церковь, помолиться за душу погибшего, можете горстку земли бросить в могилу. Одним словом, проститься”.

После пережитого Александера начали преследовать ужасы, и не только во сне: "Я живу один, и в первые месяцы иногда слышал, как по углам кто-то шуршит. Я думал, наверное, это мертвецы. Хотя и понимал, что это вытеснение из моего бессознательного, что мне это все кажется…"

“Следует обратиться к специалисту, если вы видите кошмары, если что-то начало висеть вам в реальной жизни, – обращает внимание психологиня. – Если это длится более месяца, это может свидетельствовать о серьезных последствиях травмы, о сдвигах в психике. Следует обратиться к специалисту и проработать травму”.

Роману помогли реабилитироваться кони. Когда-то он спас их от убоя. Теперь они спасают его.

“Есть у нас такая кобыла Саграда. Они стали друзьями с Элайем. Элай лежал около года на земле, потому что у него был ламинит – заболевание копыт. Но он поправился. Они оба помогают в психологической адаптации, – делится Роман. – Когда мы заботимся о животных, это освобождает от плохих мыслей, у тебя просто нет на стресс времени. Ты переключаешь внимание со своих проблем на заботу о животных. У лошадей очень сильная энергетика. Они поглощают отрицательные эмоции и отдают хорошие!

Роман планирует организовать для военных, нуждающихся в реабилитации, бесплатные сеансы иппотерапии — психологической поддержки с помощью лошадей: "Прийти, почесать, косы заплести, покормить, воды им принести, выйти в поле прогуляться... Это также выводит людей со стресса".

“Жизнь очень ценна. Чтобы победить, нам нужно выжить, это важно. Не героически погибнуть, а героически выжить”, – убежден Александер Кроликовски.