"Знает больше нас всех": сеть взорвалась шутками из-за "танцующей лягушки" в кабинете Буданова

В соцсетях активно обсуждают лягушку, которая "танцевала" в аквариуме, стоящем в кабинете Буданова.
Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на лягушку в кабинете начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.
Так, украинцы обратили внимание, что в аквариуме в кабинете главного разведчика будто "пляшет" лягушка и это попало на видео во время последнего интервью, информирует NV.
Настроение: лягушка в кабинете Буданова pic.twitter.com/cl1hfTSa9A— ЗП (@Angeli_na_bjoli) 4 апреля 2023
*zip* oh, yeah. it's all coming together pic.twitter.com/mtHmSk9qvE— Arbeiderpartietgrill (@Engangsgrill1) 24 апреля 2023
Secret Russian Bioweapon pic.twitter.com/rbJnY19mRPОпубликовано John Andreu (@JohnAndreu) 24 апреля 2023
24 апреля 2023
Часть пользователей социальных сетей начали искать скрытые
каждый раз его кабинет это как point & click квесты)— PST (@_pestario_) April 24, 2023
Скажу прямо. Это намек агентам в России к действиям.— Miki (@ipmiki) 25 апреля 2023
Надо не смысл искать, а камешек для лягушки, чтобы было на чем сидеть, бедняге— Bast-Imret (@AnotherImret) 25 апреля 2023
Также украинцы активно шутят по поводу лягушки, танцевавшей в кабинете главного разведчика. В частности, люди пишут, что это земноводное знает больше секретов, чем большинство украинцев.
Этот бродяг в Budanov's office knows more state secrets than we ever will pic.twitter.com/YQcAgMNry5— Mira of Kyiv (@reshetz) 24 апреля 2023
"Oh, если вы чувствуете, что я знаю..." pic.twitter.com/gx4cx91Sv9— Anti-Raschistische Aktion Fella (@UnspookedS) April 24, 2023
вот о чем речь pic.twitter.com/pFukkbKQTK— Katod (@Fork_Boy) April 24, 2023
Вот интересно, а она оформлена в штат как служебное животное? И если да, есть ли у нее должность типа "агент по болотам"?— Teh_Killa (@Teh__Killa) April 24, 2023
24 апреля 2023
лягушка танцует лебединое озеро— vlad g (@VladLisovin) April 24, 2023
April 25, 2023
April 25, 2023
April 24, 2023
24 апреля 2023
Напомним, ранее сообщалось, что водитель проиграл иск за аварию более чем на $27 000 из-за фотографий в соцсети.
Также мы информировали, что соцсети развлекаются мемами с летучими тарелками о вспышках и зареве в небе над Киевщиной.
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