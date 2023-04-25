"Знает больше нас всех": сеть взорвалась шутками из-за "танцующей лягушки" в кабинете Буданова

В соцсетях активно обсуждают лягушку, которая "танцевала" в аквариуме, стоящем в кабинете Буданова.

Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на лягушку в кабинете начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Так, украинцы обратили внимание, что в аквариуме в кабинете главного разведчика будто "пляшет" лягушка и это попало на видео во время последнего интервью, информирует NV.

Настроение: лягушка в кабинете Буданова pic.twitter.com/cl1hfTSa9A — ЗП (@Angeli_na_bjoli) 4 апреля 2023

*zip* oh, yeah. it's all coming together pic.twitter.com/mtHmSk9qvE — Arbeiderpartietgrill (@Engangsgrill1) 24 апреля 2023

Secret Russian Bioweapon pic.twitter.com/rbJnY19mRP Опубликовано John Andreu (@JohnAndreu) 24 апреля 2023

Часть пользователей социальных сетей начали искать скрытые

Буданов тролль еще тот — We Are People (@MaximRecord) 24 апреля 2023

каждый раз его кабинет это как point & click квесты) — PST (@_pestario_) April 24, 2023

Скажу прямо. Это намек агентам в России к действиям. — Miki (@ipmiki) 25 апреля 2023

Надо не смысл искать, а камешек для лягушки, чтобы было на чем сидеть, бедняге — Bast-Imret (@AnotherImret) 25 апреля 2023

Также украинцы активно шутят по поводу лягушки, танцевавшей в кабинете главного разведчика. В частности, люди пишут, что это земноводное знает больше секретов, чем большинство украинцев.

Этот бродяг в Budanov's office knows more state secrets than we ever will pic.twitter.com/YQcAgMNry5 — Mira of Kyiv (@reshetz) 24 апреля 2023

"Oh, если вы чувствуете, что я знаю..." pic.twitter.com/gx4cx91Sv9 — Anti-Raschistische Aktion Fella (@UnspookedS) April 24, 2023

вот о чем речь pic.twitter.com/pFukkbKQTK — Katod (@Fork_Boy) April 24, 2023

Вот интересно, а она оформлена в штат как служебное животное? И если да, есть ли у нее должность типа "агент по болотам"? — Teh_Killa (@Teh__Killa) April 24, 2023

лягушка танцует лебединое озеро — vlad g (@VladLisovin) April 24, 2023

Напомним, ранее сообщалось, что водитель проиграл иск за аварию более чем на $27 000 из-за фотографий в соцсети.

Также мы информировали, что соцсети развлекаются мемами с летучими тарелками о вспышках и зареве в небе над Киевщиной.

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