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"Знает больше нас всех": сеть взорвалась шутками из-за "танцующей лягушки" в кабинете Буданова

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
843
Время на прочтение
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"Знает больше нас всех": сеть взорвалась шутками из-за "танцующей лягушки" в кабинете Буданова

В соцсетях активно шутят из-за "танцующей лягушки" в кабинете главы ГУР / Фото: twitter.com

В соцсетях активно обсуждают лягушку, которая "танцевала" в аквариуме, стоящем в кабинете Буданова.

Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на лягушку в кабинете начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Так, украинцы обратили внимание, что в аквариуме в кабинете главного разведчика будто "пляшет" лягушка и это попало на видео во время последнего интервью, информирует NV.

Часть пользователей социальных сетей начали искать скрытые

Также украинцы активно шутят по поводу лягушки, танцевавшей в кабинете главного разведчика. В частности, люди пишут, что это земноводное знает больше секретов, чем большинство украинцев.

Напомним, ранее сообщалось, что водитель проиграл иск за аварию более чем на $27 000 из-за фотографий в соцсети.

Также мы информировали, что соцсети развлекаются мемами с летучими тарелками о вспышках и зареве в небе над Киевщиной.

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Дата публикации
Просмотры
843
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