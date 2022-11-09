"Знает, что хочет, и берет": жена Арестовича рассказала, в каком неожиданном месте политик ей сделал предложение

Арестович сделал предложение жене в подъезде ее дома.
Супруга советника Офиса президента Алексея Арестовича Анастасия рассказала, как муж сделал ей предложение выйти за него замуж. Произошло это в неожиданном месте – подъезде ее дома.
Об этом она сказала в интервью блогерке Анне Олицкой.
"Жить вместе мы начали после знакомства, мы много путешествовали. Сначала он мне предложил роман. Через две недели у подъезда моего дома Алексей встал на колени и сделал предложение. Алексей знает, что хочет и просто берет. Я влюбилась сразу и сказала "да". Он до сих пор делает мне предложения: когда я хорошо одеваюсь, сразу предлагает мне выйти замуж", - говорит Анастасия.
Жена Арестовича рассказала, что свадьбу они праздновали в Греции.
Что еще известно о жене Арестовича
Ранее Анастасия Арестович рассказала, что, несмотря на сложности и переживания, пара находит время для романтики. Супруги любят вместе пообедать в хорошем месте.
Также женщина говорит, что еще в 2014 году она вместе со своим мужем ездила в зону АТО, чтобы доставить туда волонтерскую помощь. Она отмечает, что это очень сблизило с Алексеем Арестовичем.
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