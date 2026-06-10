Знает ли Зеленский о скандалах с ТЦК?: Лубинец ответил

Лубинец рассказал, знает ли Зеленский о произволе ТЦК / © Associated Press

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Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что президенту Владимиру Зеленскому известно о скандалах с ТЦК.

Об этом омбудсмен сказал в интервью Радио Свобода.

«Президент никогда не поддерживал такой подход, как бусификации. Это я точно могу вам сказать», — сказал Лубинец на ответ, знает ли Зеленский о проблеме ТЦК.

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На вопрос ведущей Власты Лазур, доводит ли омбудсмен до президента информацию, что работники ТЦК «ходят без опознавательных знаков, в балаклавах», «фиксирующихся смертях в результате их действий», Лубинец ответил так:

«Когда у меня была отдельная встреча по проблематике защиты прав человека в секторе безопасности и обороны, это я отдельно доводил. Президент отреагировал. Отрицательно… На мой взгляд, он это слышит, он на это реагирует. И сейчас украинское общество это увидело посредством эффективных действий органов правопорядка. Когда Нацполиция проводит одновременно более 40 оперативных следственных действий, обысков на территории всей страны — это не реакция?».

Лубинец заверил, что президенту Зеленскому известно об этой проблематике, поэтому министру обороны Федорову данное поручение «максимально быстро навести порядок в мобилизации, чтобы прекратились нарушения прав человека».

Ранее Дмитрий Лубинец рассказал о тысячах жалоб на ТЦК и трагическом инциденте в Днепре, где мужчина скончался после задержания неизвестными в балаклавах.

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