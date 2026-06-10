ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
129
Время на прочтение
1 мин

Знает ли Зеленский о скандалах с ТЦК?: Лубинец ответил

Президент Владимир Зеленский лично знает о скандалах вокруг «бусификации», заявил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
1 комментарий
Лубинец рассказал, знает ли Зеленский о произволе ТЦК

Лубинец рассказал, знает ли Зеленский о произволе ТЦК / © Associated Press

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что президенту Владимиру Зеленскому известно о скандалах с ТЦК.

Об этом омбудсмен сказал в интервью Радио Свобода.

«Президент никогда не поддерживал такой подход, как бусификации. Это я точно могу вам сказать», — сказал Лубинец на ответ, знает ли Зеленский о проблеме ТЦК.

На вопрос ведущей Власты Лазур, доводит ли омбудсмен до президента информацию, что работники ТЦК «ходят без опознавательных знаков, в балаклавах», «фиксирующихся смертях в результате их действий», Лубинец ответил так:

«Когда у меня была отдельная встреча по проблематике защиты прав человека в секторе безопасности и обороны, это я отдельно доводил. Президент отреагировал. Отрицательно… На мой взгляд, он это слышит, он на это реагирует. И сейчас украинское общество это увидело посредством эффективных действий органов правопорядка. Когда Нацполиция проводит одновременно более 40 оперативных следственных действий, обысков на территории всей страны — это не реакция?».

Лубинец заверил, что президенту Зеленскому известно об этой проблематике, поэтому министру обороны Федорову данное поручение «максимально быстро навести порядок в мобилизации, чтобы прекратились нарушения прав человека».

Ранее Дмитрий Лубинец рассказал о тысячах жалоб на ТЦК и трагическом инциденте в Днепре, где мужчина скончался после задержания неизвестными в балаклавах.

Комментарии (1)
Сортировать:
anz2348
16:54, 2026.06.10
Ця проблематика вже 3 роки! Значить президент не справляється, адже є головнокомандувачем і з його згоди все робилося і робиться. Ви реально думаєте, що Ва...
Дата публикации
Количество просмотров
129
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie