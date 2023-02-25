Знает много государственных тайн: Комаров нашел "пушистого шпиона" в кабинете Буданова

Ведущий Дмитрий Комаров побывал в украинском ГУР, где не только пообщался с главой ведомства Кириллом Будановым, а также познакомился с "пушистым шпионом" — котом Гюнтером.

Свой визит журналист совершил для съемки документального проекта "Год".

В кабинете главного военного разведчика Комаров заметил черного кота. Животное очень заинтересовало журналиста. Буданов рассказал, что кот Гюнтер уже долгое время живет в ГУР.

"Он здесь родился и живет здесь — где-то на территории. Он просто гуляет по территории", — говорит глава украинской разведки.

Комаров заметил, что Гюнтер знает очень много государственных тайн. Буданов ответил: "Я думаю, что да".

"Стратегический кот. Боевой кот", — подчеркнул журналист.

Тогда разведчик сообщил, что кот даже пережил ракетный удар окупантов. Ведь в здание учреждения однажды попала ракета. Тогда все обошлось хорошо, говорит Буданов.

Напомним, в документальном фильме Комаров, в частности, общался с Будоновым. Глава ГУР рассказал: нравится, что российские оккупанты ведут на него охоту. Разведчик отмечает, что не боится подобных угроз в своей работе. Говорит, что посещает храм, хотя приходит в церковь тогда, "когда уже очень тяжело".

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