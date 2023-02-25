Знает много государственных тайн: Комаров нашел "пушистого шпиона" в кабинете Буданова

Животное пережило ракетный удар окупантов по ГУР.
Ведущий Дмитрий Комаров побывал в украинском ГУР, где не только пообщался с главой ведомства Кириллом Будановым, а также познакомился с "пушистым шпионом" — котом Гюнтером.
Свой визит журналист совершил для съемки документального проекта "Год".
В кабинете главного военного разведчика Комаров заметил черного кота. Животное очень заинтересовало журналиста. Буданов рассказал, что кот Гюнтер уже долгое время живет в ГУР.
"Он здесь родился и живет здесь — где-то на территории. Он просто гуляет по территории", — говорит глава украинской разведки.
Комаров заметил, что Гюнтер знает очень много государственных тайн. Буданов ответил: "Я думаю, что да".
"Стратегический кот. Боевой кот", — подчеркнул журналист.
Тогда разведчик сообщил, что кот даже пережил ракетный удар окупантов. Ведь в здание учреждения однажды попала ракета. Тогда все обошлось хорошо, говорит Буданов.
Напомним, в документальном фильме Комаров, в частности, общался с Будоновым. Глава ГУР рассказал: нравится, что российские оккупанты ведут на него охоту. Разведчик отмечает, что не боится подобных угроз в своей работе. Говорит, что посещает храм, хотя приходит в церковь тогда, "когда уже очень тяжело".
Читайте также:
- "Мы были в очень сложной ситуации": Залужный вспомнил начало войны и рассказал о важном замысле
- "Мы боремся, а не подписываем предательские договоры": Зеленский ответил на провокационный вопрос
- Подоляк рассказал, чем Зеленский отличается от Путина.