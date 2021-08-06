"Знак безопасности": в Украине создают специальный список для гостиниц, которые полностью вакцинировали персонал от COVID-19

"Знак безопасности": в Украине создают специальный список для гостиниц, которые полностью вакцинировали персонал от COVID-19

Для гостиниц, которые полностью вакцинировали персонал от COVID-19, внедряют "знак безопасности".

В Украине из-за роста количества случаев заболеваемости COVІD-19 Государственное агентство развития туризма (ДАРТ) рекомендует отелям в ближайшее время вакцинировать свой персонал. После прививки всего персона отелям будут выдавать наклейку "Знак безопасности".

Об этом сообщает ДАРТ в Facebook.

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Отмечается, что для организации вакцинации уполномоченным лицом отеля должно быть предоставлено следующую информацию: название субъекта хозяйствования; адрес; количество персонала на вакцинацию; контактный телефон уполномоченного лица.

После вакцинации всего персонала отеля, им предоставят подтверждение в виде наклейки "Знак безопасности", а данные об этом можно будет найти в специальном списке ДАРТ.

"В случае вакцинации всего персонала отеля, заведения размещения будет предоставлено подтверждение (в виде наклейки — Знак безопасности) и внесены в список отелей ДАРТ, персонал которых полностью вакцинирован. Список будет опубликован на официальном сайте ДАРТ", — говорится в сообщении.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что в областях Украины в случае усиления карантина школы будут работать в обычном режиме, если будет вакцинировано против коронавируса 80% педагогов.

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