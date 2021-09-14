Знакомая угостила водкой: в Каховке прогулка 18-летней мамы с младенцем едва не закончилась трагедией

Знакомая угостила водкой: в Каховке прогулка 18-летней мамы с младенцем едва не закончилась трагедией

На маму, которая гуляла в парке с двухмесячным ребенком, составили админпротокол.

В Каховке Херсонской области 18-летняя мама двухмесячного ребенка напилась водки, после чего едва следила за своим малышом. На место вызвали полицию.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

О происшествии на горячую линию "102" сообщили свидетели инцидента. Они рассказали, что в парке гуляет мама с малышом. В то же время женщина якобы находится в состоянии сильного опьянения.

Позже на место приехали полицейские, которые действительно обнаружили маму с младенцем на руках. Она рассказала, что в сквере встретила знакомую, которая угостила ее водкой. После чего девушке стало плохо.

"Правоохранители позвонили родственникам девушки, за ребенком приехал ее муж и мать. Врачи оказали девушке необходимую помощь, после чего она прояснила ситуацию. По ее словам, во время прогулки с двухмесячной дочкой она встретила знакомую, которая угостила ее водкой. После этого молодой матери стало плохо. В отношении девушки полицейские составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. С ней провели профилактическую беседу", — подчеркнули в Нацполиции области.

Напомним, что на Волыни осудили 38-летнего мужчину за растление детей. Суд объединил два приговора, поэтому гражданин попадет за решетку на 5 лет и 2 месяца.

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