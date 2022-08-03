Знакомился в соцсети и просил "голые" фотографии: в Киеве за развращение девочек будут судить 43-летнего мужчину

За совершенное он проведет 10 лет в тюрьме.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

К 10 годам лишения свободы приговорен мужчина по фактам развращения малолетних и несовершеннолетних детей, распространение среди них изображений порнографического характера, принуждение к участию в создании детской порнографии и совершение в отношении них насильственных действий сексуального характера (ч. 2 ст. 156, ч. 4). 153, ч. 2 статьи 301, ч. 3 статьи 301, ч. 4 статьи 301, ч. 5 статьи 301 УК Украины).

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Согласно материалам следствия, с апреля 2019 по декабрь 2019 43-летний киевлянин знакомился в социсети с малолетними и несовершеннолетними девушками (возрастом от 10 до 16 лет) и втирался к ним в доверие.

Во время переписки мужчина вел с "собеседницами" откровенные разговоры о сексе и демонстрировал порнофотографии. Также злоумышленник заставлял их делать и прислать ему собственные фотографии в обнаженном виде с моделированием сексуального поведения, агрессивно реагируя на отказ.



"С двумя пострадавшими у мужчины были личные встречи, во время которых заманивал девушек в безлюдные места, где совершал развратные действия. Досудебным расследованием установлено 10 потерпевших, в отношении которых злоумышленник совершил преступления сексуального характера", — сообщили в прокуратуре.



В судебном заседании обвиняемый вину не признал.

Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в образовательных учреждениях для детей дошкольного и школьного возраста, связанных с непосредственным общением с детьми сроком на 3 года.



Обвиняемый находится под стражей.

Напомним, что на Днепропетровщине осудили извращенца, который развращал и создавал детскую порнографию с участием трехлетней дочери.

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