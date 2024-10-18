Знакомство в Интернете обернулось избиением и изнасилованием в отеле Тернополя

В Тернополе полицейские задержали ранее судимого львовянина, изнасиловавшего женщину.

Об этом сообщили в полиции региона.

Пострадавшая – из Хмельнитчины, она познакомилась с обидчиком в социальных сетях. Они договорились встретиться в Тернополе в отеле. После встречи мужчина закрыл женщину в комнате и изнасиловал.

"45-летняя жительница Хмельницкой области смогла позвонить в полицию. На место преступления оперативно прибыла следственно-оперативная группа. Женщину опросили и доставили в больницу, поскольку у нее были многочисленные травмы", — сообщили в полиции.

Полицейские задержали нападающего в той же гостинице. Подозреваемым оказался 48-летний житель Львова. Он уже отбывал наказание за половые преступления, но освободился с мест лишения свободы по "закону Савченко".

Следователи полиции объявили рецидивистское подозрение по ч. 2 ст. 152 УК Украины (изнасилование, совершенное повторно) и ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы человека, сопровождавшееся причинением ему физических страданий). Тернопольский горрайонный суд уже избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. За совершенное ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области 40-летний безработный и без постоянного места жительства через форточку проник в дом одинокой 82-летней пенсионерки. Злоумышленник запугал женщину, избил и изнасиловал.

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