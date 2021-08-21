"Знаковое событие": о чем Зеленский говорил с Вселенским патриархом Варфоломеем

"Знаковое событие": о чем Зеленский говорил с Вселенским патриархом Варфоломеем

Собеседники, в частности, обсудили вопросы мирного урегулирования на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 20 августа, встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем, который прибыл в Киев по случаю 30-летия Независимости.

Об этом сообщается на сайте ОП.

Отмечается, что собеседники обсудили вопросы мирного урегулирования на Донбассе, ситуацию с нарушением основных прав и свобод человека, свободы вероисповедания, на временно оккупированных территориях Украины.

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Зеленский, в частности, указал на то, что религия является одним из факторов, которые враг применяет против Украины как гибридное оружие. Он также поблагодарил патриарха за внимание и поддержку детей украинских воинов, потерявших родителей в результате российской агрессии.

"Знаю, как тепло вы принимали их в вашей резиденции на Фанаре в 2018 году. Высоко ценю готовность провести встречу с ними в пределах вашего визита", — высказался украинский лидер.

Его Святейшество в ответ отметил, что молится за мир в Украине, и благословил украинский народ от имени Матери-Церкви.

Во время встречи также обсудили дальнейшие шаги по более тесному взаимодействию Украины и Вселенского Патриархата

К тому же, президент Украины напомнил, что уже дважды за время своей каденции был в гостях у Вселенского патриарха, а Его Святейшество посещает нашу страну в третий раз.

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"И именно на 30-летие независимости Украины. И это знаковое событие, потому что это происходит в год 30-летия вашего избрания Вселенским патриархом", — отметил Зеленский.

Вселенский патриарх, со своей стороны, поблагодарил украинского лидера за приглашение и отметил, что счастлив быть "на прекрасной гостеприимной украинской земле, особенно тогда, когда Украина празднует 30-ю годовщину независимости".

"Для нас большая честь отпраздновать вместе с вами эту важную для Украины дату", — сказал он.

Как сообщалось, официальный визит Вселенского патриарха Варфоломея в Украину начинается в субботу, 21 августа. Однако, он прибыл в Киев в пятницу вечером и уже встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем и президентом Владимиром Зеленским.

В Украину прибыл Вселенский патриарх Варфоломей

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