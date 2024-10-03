Знаковый визит: Зеленский раскрыл подробности своего разговора с новым генсеком НАТО

Во время встречи с Марком Рютте говорилось о важности полностью выполнять каждую договоренность об оборонной поддержке.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал знаковым визит нового генсека НАТО Марка Рютте в Киев сразу после обретения полномочий главы Альянса.

В своем традиционном вечернем обращении в четверг, 3 октября, он сообщил подробности своего разговора с новоназначенным главой НАТО.

В частности, во время встречи с Марком Рютте говорилось о важности полностью выполнять каждую договоренность об оборонной поддержке.

“Своевременность в поддержке – это устойчивость на фронте. Фронт должен быть усилен. И дальнобойность, наконец, должна быть обеспечена именно так, как это нужно для завершения этой войны. Все в Альянсе понимают, какие нужды”, — сообщил Зеленский.

Кроме того, говорилось о важности усиления ПВО для Украины и достижении настоящего прогресса для совместного сбивания российских ракет и дронов.

«Мы видим, что одной из главных причин дефицита безопасности в небе Украины, и в частности рядом с границами НАТО – наших соседей, – дефицит решений о совместной работе, о совместной защите. То, что работает в небе Ближнего Востока и помогает обороне Израиля, может работать и в небе нашей части Европы – в Украине, так же помогая спасать жизнь. Есть специальные технические решения, есть вполне действенная тактика. Сегодня мы говорили в том числе и об этом с Марком Рютте, мы будем и дальше убеждать всех партнеров в том, что нужно внедрить – что нужно для результативной защиты неба”, — подчеркнул Зеленский.

Еще одной темой переговоров был вопрос приглашения для Украины в НАТО, тема приближения к членству.

“Сегодня с Марком мы говорили о подробностях этого. Всем нам в Европе все равно это нужно – Украина в Альянсе. И не только ради большей общей силы, не только потому, что это просто справедливо и заслуженно для украинцев, но еще и потому, что только благодаря полной интеграции Украины – четкому нашему положению в Евроатлантике – можно надежно убрать старый и преступный российский соблазн ломать порядок жизни в Европе”, — отметил украинский президент.

Напомним, после встречи с совершившим визит в Киев генсеком НАТО Марком Рютте президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что страны Альянса будут защищать небо над Украиной так же, как они это делают во время ударов по Израилю на Ближнем Востоке.

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