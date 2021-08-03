Знал, что могут убить, но все равно помогал беглецам режима Лукашенко: все подробности о беларусе Шишове, которого нашли повешенным в Киеве

Шишов замечал слежку за собой и получал предупреждения о похищении и убийстве. Однако он и дальше продолжал помогать беларусам, которые сбежали от режима Лукашенко.

3 августа в Киеве нашли повешенным беларусского оппозиционного активиста, главу "Беларусского дома в Украине" Виталия Шишова. Мужчину разыскивали сутки: накануне он вышел на пробежку и не вернулся. На следующий день его тело со следами избиения нашли в Святошинском парке.

Полиция рассматривает две версии смерти Шишова: самоубийство или умышленное убийство. В то же время близкие и коллеги Шишова убеждены, что мужчина не мог покончить с собой.

ТСН.ua собрал все, что сейчас известно о смерти беларусского активиста.

Пошел на утреннюю пробежку массивом и исчез

2 августа в 9:00 26-летний Шишов в спортивной форме отправился на пробежку в Святошинском районе, неподалеку от села Чайки, и с тех пор перестал выходить на связь, рассказали в Telegram-канале "Белорусского дома в Украине". С собой он имел телефон, с которого, после исчезновения активиста, зафиксировали несколько исходящих вызовов, однако Шишов ни с кем не разговаривал. Затем связь вообще пропала.

Активисты и правоохранители сутки прочесывали массив, где обычно бегал Виталий, и на утро 3 августа нашли беларуса повешенным в Святошинском парке, неподалеку от места, где он жил. Мобильный телефон Шишова был также на месте. На лице умершего обнаружили следы избиения. У мужчины якобы был сломан нос.

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Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство" и заявила, что проверяет все версии, в том числе убийство, замаскировали под суицид. А по состоянию на 14:20 полиция уточнила, что рассматривает только две версии смерти Шишова: самоубийство или умышленное убийство.

Представитель организации Шишова Юрий Шчучко, который вместе с другими прочесывал массив в поисках коллеги, рассказал, что накануне активист просил, чтобы он позаботился о его родных. "(Шишов. — Ред.) имел странное предчувствие", — говорит его товарищ.

"Это старая схема. Человек повешен со следами избиения на лице. Ничего не похищено. Он был в обычной заношенном одежде, в которой люди занимаются спортом, с собой был только телефон", — говорит Шчучко.

Представитель "Белорусского дома в Украине" Юрий Шчучко рассказал в эфире Настоящего Времени, что в повешенного Виталия Шишова на лицо обнаружены следы избиение https://t.co/EJiIEDDxYU pic.twitter.com/sURuQFPKF1 — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) August 3, 2021

Кто такой Виталий Шишов

О личной жизни беларуса известно немного. Осенью 2020 года после участия в оппозиционных протестах в Гомеле Шишов вместе с девушкой Боженой Жолудзевой сбежали от преследований в Украину. В Киеве беларус руководил некоммерческой общественной организацией "Беларусский дом". Она помогает беларусам, которые сбежали от режима Лукашенко, с поиском жилья, оформлением украинских документов и трудоустройством.

Мужчина курировал в организации различные направления, в частности — организовывал акции протеста против самопровозглашенного президента Беларуси.

В соцсетях Шишов не слишком активен: за несколько лет опубликовал лишь несколько фотографий. В Instagram выкладывал фотографии преимущественно из Гомеля, а также Киева и Львова.

Виталий Шишов

По данным беларусской службы "Радио Свобода", организация "Беларусский дом в Украине", связанная с рожденным в Беларуси Сергеем Коротких, который участвовал в боях на Донбассе и получил украинское гражданство. Сергей Коротких — глава украинского движения "Азов".

За Шишовым следили и предупреждали о последствиях

В организации Шишова утверждают, что за их лидером следили: ранее он замечал слежку за собой во время пробежек, к нему и его девушке подходили подозрительные люди и пытались завести разговор. Поэтому там не верят в то, что активист совершил самоубийство.

"За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие сообщения полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так возможно БГУ выйдет из инфовакуума ...

Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации беларуса, который был действительно опасен для режима", — отмечает "Белорусский дом в Украине" в своем посте.

Представитель "Беларусского дома в Украине" Юрий Шчучко рассказал в эфире "Настоящего времени", что все активные члены БГУ получали информацию, что в Украине "находятся люди с Сил специальных операций и других подразделений Беларуси для их физического уничтожения".

"В частности от СБУ приходила такая информация. Говорили, чтобы мы были аккуратнее, потому что здесь работает сеть агентов КГБ Беларуси и возможно все. Виталий просил меня позаботиться о близких людях, которые его окружают. У него было странное предчувствие", — делится Шчучко.

Девушка найденного повешенным Виталия Шишова Божена Жолудь не верит, что ее парень мог покончить с собой: "У него не было причин для этого. И так со мной он поступить не мог, у нас были совместные планы на будущее".

Какие версии следствия

Сейчас полиция рассматривает две версии смерти Шишова: самоубийство или умышленное убийство.

"Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид", — отметили в правоохранительных органах.

В Верховной Раде требуют, чтобы министр внутренних дел Денис Монастырский лично проконтролировал расследование смерти Шишова. С таким заявлением выступило межфракционное объединение "За демократическую Беларусь", которое предполагает что к этому могут быть причастны беларусские спецслужбы.

Между тем экс-спецназовец беларусского отряда "Алмаз", а также лидер Белорусского народного трибунала Игорь Макар заявил, что КГБ Беларуси вместе с сотрудниками посольств страны начали операцию по задержанию самых влиятельных сторонников белорусской оппозиции за рубежом. Об этом пишет LIGA.net.

"КГБ Беларуси проводит масштабную операцию" Трест ". Операция ведется в нескольких странах, в связи с чем задействована значительная агентурная часть населения. Цель — задержать любым способом активных участников оппозиционного движения", — сказал Макар на своем канале в YouTube 26 июля. По словам Макара, главными целями КГБ Беларуси есть оппозиционеры Павел Латушко и Дмитрий Болкунец.

Реакция Украины и Евросоюза

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сделает все возможное для расследования трагической смерти и нахождения всей правды.

Я шокований трагічною звісткою про смерть білоруського активіста Віталія Шишова та висловлюю співчуття його рідним і близьким. Україна зробить все можливе для розслідування цієї справи: важливо виявити всю правду про його трагічну смерть. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 3, 2021

Европарламентарии также отреагировали на резонансное убийство. Политики уверены, что за этим стоит режим Александра Лукашенко.

"Никто не может чувствовать себя в безопасности, Лукашенко убивает собственных граждан. На этот раз - в Украине", - написала немецкая депутат от "Зеленых" Виола фон Крамон в Twitter.

А литовский евродепутат Петрас Аустревичюс назвал убийство Шишова актом "международного терроризма со стороны режима Лукашенко", вспомнив убийство журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Отметим, чтобы почтить память Шишова, сегодня, 3 августа, активисты соберутся на акцию памяти у посольства Беларуси в Киеве в 19:00.

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