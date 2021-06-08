Знал, что несовершеннолетняя и занялся сексом: в Николаевской области 19-летний парень может сесть на 5 лет

Парень неоднократно вступал в половые отношения с несовершеннолетней девушкой.

В Николаевской области 19-летний житель Врадиевского района неоднократно вступал в половые отношения с несовершеннолетней. О том, что девушке еще нет 16 лет, он знал, но продолжал сексуальные отношения с ней. Теперь за это ему грозит до пяти лет за решеткой.

Как сообщили в понедельник, 7 июня, в Николаевской областной прокуратуре, в отношении 19-летнего парня уже направила в суд обвинительный акт.

"29 декабря 2019 года, находясь по месту жительства несовершеннолетней в с. Лукановка Кривоозерского района, имея прямой умысел, направленный на удовлетворение своей половой страсти, молодой человек вступил в половые сношения с несовершеннолетней. Продолжая свои преступные действия, в январе 2021 года злоумышленник снова совершил в отношении девочки противоправные действия сексуального характера", — говорится в сообщении.

Действия злоумышленника квалифицировали по ч. 1 ст. 155 УК Украины (природные половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом).

За содеянное парню грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, в Житомирской области будут судить 48-летнего мужчину за совращение 13-летней девочки.

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