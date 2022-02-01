Знал о заложенных противотанковых минах и не сказал: в Донецкой области военного обвинили в гибели троих сослуживцев

ГБР завершило досудебное расследование.

В Донецкой области следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника инженерной службы одной из воинских частей, халатность которого привела к гибели трех военнослужащих ВСУ.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследования.

Досудебное расследование установило, что бывший начальник знал, что на дороге в районе населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области были заложены противотанковые мины, но он не обозначил взрывные устройства предупредительными знаками и не огородил опасный участок.

Также мужчина не проинформировал о заложенных минах командование и не принял меры, чтобы их обезвредить.

"Утром 14 февраля 2021 года группа военнослужащих передвигаясь по этой дороге с одного командного пункта на другой взорвались на минах. Трое из них погибли. Бывший начальник инженерной службы обвиняется в небрежном отношении военного должностного лица к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода", кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины)", — сообщают в ГБР.

Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, что во время перемещения в районе Новолуганского для проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве взорвались и погибли трое военных :

капитан Александр Войтенко (1984 года);

старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения);

старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года).

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