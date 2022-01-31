Знал только имя: в Тернополе 30-летняя женщина обокрала 59-летнего мужчину, с которым встречалась в его квартире

Знал только имя: в Тернополе 30-летняя женщина обокрала 59-летнего мужчину, с которым встречалась в его квартире

Подозреваемую задержала полиция.

В Тернополе 30-летняя женщина обокрала 59-летнего мужчину. Пострадавший часто приглашал девушку к себе домой.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

Мужчина рассказал, что он некоторое время общался с девушкой. Встречались они в доме пострадавшего. После одного из таких свиданий женщина украла мобильный телефон и банковскую карту потерпевшего. Впоследствии подозреваемая сняла с банковского счета мужчины 20 тыс. гривен.

Потерпевший рассказал, что он знает только имя своей гостьи. Полиция разыскала женщину. Как оказалось, против подозреваемой полиция открыла около десяти уголовных производств по совершению краж.

Подозреваемой инкриминируют часть 2 статьи 185 УКУ. Продолжается следствие.

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