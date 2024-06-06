Знала ли Украина о планах РФ взорвать Каховскую ГЭС: в "Укргидроэнерго" признались

Россияне планировали вывести из строя Каховскую ГЭС. Однако тогда в Украине и подумать не могли, что оккупанты отважятся полностью уничтожить дамбу.

В сентябре 2022 года Украина знала, что Россия планирует заминировать и взорвать Каховскую ГЭС, но тогда никто не мог подумать, что оккупанты разрушат всю станцию.

Об этом рассказал гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в интервью для "Мы-Украина".

Он сказал, что оккупанты заранее начали завозить взрывчатку на Каховскую ГЭС. Уже тогда было ясно, что россияне хотят заменять оборудование и взорвать агрегаты, чтобы остановить работу станции.

"Мы думали, что увидев произошедшее тогда в Харькове и Херсоне контрнаступление ВСУ, россияне хотят заминировать оборудование и взорвать агрегаты, чтобы нам осталась неработающая станция. Но мы никогда не могли подумать, что они дойдут до такого маразма, чтобы взорвать полностью всю станцию. Это вообще не укладывается ни в какие рамки, и невозможно понять их мотивы", — сказал Сирота.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня 2023 года российская армия подорвала дамбу Каховской ГЭС. В результате подрыва были затоплены населенные пункты на обоих берегах Днепра. По официальным данным, погибли 32 человека, однако неизвестно, сколько людей погибло на оккупированном левобережье Херсонщины. По данным Минокружения, общий ущерб от подрыва Каховской ГЭС превышает 146 млрд грн.

В результате теракта было разрушено 11 пролетов верхней части дамбы из 28. Из машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн масла. Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению.

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