Знали о взрывах на Керченском мосту? ФСБшники еще в сентябре вывозили свои семьи из Крыма

По данным InformNapalm, оккупанты из ФСБ вывезли свои семьи из Крыма еще в сентябре.

Сотрудники российской ФСБ еще в сентябре проводили эвакуацию своих семей из оккупированного Крыма.

Об этом пишет Международное разведывательное сообщество InformNapalm.

В сообществе говорят, что эвакуация началась сразу после ряда взрывов на крымских авиабазах

"Возможно, их просто предупредили, что в Крыму будет не очень безопасно", – предполагает InformNapalm.

Также в разведсообществе вспомнили, что "неофициальный рупор ФСБ" – террорист Игорь Гиркин (Стрелков) активно анонсировал подрыв Керченского моста и даже заявлял, что Крым может перейти под контроль Украины.

"В конце августа, на вопрос, чего ждать в ближайшее время — я в Крыму (в присутствии свидетелей) ответил: "У вас есть полтора месяца, чтобы вывезти семью, а потом украинцы взорвут Крымский мост". Ну, сам того не дожидаясь, попал "с точностью до недели", – отметил сегодня террорист Гиркин.

Взрыв на Крымском мосту: что известно сейчас

Напомним, что взрыв на Крымском мосту, соединяющий оккупированный полуостров с РФ, прогремел сегодня около 6 часов утра.

Оккупационные "власти" Крыма также заявили, что движение по Керченскому мосту полностью закрыто. Готовится запуск паромной переправы через пролив. К ней уже начали собираться огромные очереди россиян, чтобы уехать с полуострова.

Между тем, в РФ сообщают о трех погибших в результате взрыва на Крымском мосту.

Справка:

Мост через Керченский пролив открыли в мае 2018 года, а уже через год Россия запустила им железнодорожное сообщение. С начала полномасштабного вторжения в Украину начали обсуждать идею уничтожения этого моста, потому что именно через него Россия перебрасывает подкрепление оккупантам на южном направлении.