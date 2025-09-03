ТСН в социальных сетях

Украина
196
1 мин

Знаменка: три человека пострадали в результате российской атаки

В Знаменской общине Кировоградской области вражеский удар привел к травмированию трех человек, повреждению жилых домов и отключению света.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © ТСН.ua

В Знаменской общине Кировоградской области уточнили последствия ночной атаки. Пока известно о трех травмированных, которым оказывают медицинскую помощь.

Об этом заявил начальник администрации Андрей Райкович .

Повреждены не менее 10 жилых домов. Из-за обстрелов часть населенных пунктов осталась без электроснабжения.

На месте работают спасатели ГСЧС, полиция, психологи и медики. Бригады энергетиков оперативно возобновляют электроснабжение.

Напомним, что в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какова угроза .

196
