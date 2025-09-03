- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 196
- Время на прочтение
- 1 мин
Знаменка: три человека пострадали в результате российской атаки
В Знаменской общине Кировоградской области вражеский удар привел к травмированию трех человек, повреждению жилых домов и отключению света.
В Знаменской общине Кировоградской области уточнили последствия ночной атаки. Пока известно о трех травмированных, которым оказывают медицинскую помощь.
Об этом заявил начальник администрации Андрей Райкович .
Повреждены не менее 10 жилых домов. Из-за обстрелов часть населенных пунктов осталась без электроснабжения.
На месте работают спасатели ГСЧС, полиция, психологи и медики. Бригады энергетиков оперативно возобновляют электроснабжение.
Напомним, что в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какова угроза .