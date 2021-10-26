"Снять штаны и голой заднице 20 буков дать": мэр Ивано-Франковска предлагает наказывать вандалов на площади

Городской голова предлагает наказывать вандалов публично.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предлагает публично наказывать вандалов на площади "буками".

Также читайте Под Киевом вандалы повредили памятник жертвам Холокоста: появились фото

Об этом он сказал во время оперативного совещания в Ивано-Франковском городском совете.

Так, в Ивано-Франковске в выходные вандалы избили светильники и разгромили клумбу. Подозреваемых уже установили. Один из них, 20-летний парень, скрывавшийся от военкомата. Руслан Марцинкив отметил, что штраф — это слишком малое наказание. По его мнению, вандалов нужно наказывать на площади "буками".

"Я бы в этот Кодекс внес правки: буков давать на площади. Снять штаны и по голой заднице 20 буков дать. Это было бы действенно, а то это все сейчас на "тормоза" спустят. А так бы прописали во всех Кодексах за что-нибудь мелкое. Сломал лавку, дерево повредил — дали бы буков в центре на площади, пригласили бы людей и все. А то сейчас начнутся адвокаты, переквалификация. Заплатит 1700 гривен штрафа и все", — сказал Марцинков.

Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска посмеялся над утопленником.

Читайте также:

В Житомирской области вандалы пытались вывезти более 100 ящиков мха из "украинского Стоунхенджа"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку