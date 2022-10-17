Знай наших: появилось видео, как патрульные в Киеве из стрелкового оружия сбили иранский дрон-камикадзе

В Киеве сегодня, 17 октября, один из дронов-камикадзе удалось сбить сотрудникам патрульной полиции.

Видео выложили в Сети.

"Еще одно утро понедельника в Киеве. А вот как все было от первого лица. Шахид потерпел отрицательное всплытие. Спасибо за службу! И только вперед", — написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

На кадрах видно, как несколько экипажей патрульной полиции заметили летящие над городом вражеские дроны. Они выбежали из авто и с помощью стрелкового оружия стали сбивать "Шахид" в воздухе. Им это удалось. Дрон взорвался и упал под мост.

Атака дронами Киева

РФ утром 17 октября атаковала Украину дронами, в частности Киев. По информации городского головы Виталия Кличко, Россия ударила дроном-камикадзе по жилому дому в Шевченковском районе Киева. Из-под завалов живыми спасли 18 человек, еще двоих ищут.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что из-под завалов дома, в который попал дрон-камикадзе, достали тело погибшей женщины. Спасательные работы продолжаются.

Позже стало известно, что спасены уже 19 человек. 3 человека погибли — среди них молодые супруги, которые ждали ребенка.

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