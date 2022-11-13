Знай наших: украинский снайпер установил новый мировой рекорд

Украинский снайпер НГУ стал одним из рекордсменов мира.

Украинский снайпер установил новый мировой рекорд по дальнему боевому снайперскому выстрелу. Рекорд подтвержден Генштабом ЗСУ.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Украинский спецназовец из подразделения "Омега" Нацгвардии Украины точным выстрелом ликвидировал оккупанта, который передвигался на расстоянии 2710 м. Теперь украинский защитник занимает 2-е место в мировом рейтинге.

Первое место в мире занимает выстрел канадского снайпера на дистанцию 3540 метров при выполнении задания в Ираке. Второе место принадлежало британцу Крейгу Харрисону, "поймавшему" мишень на дистанции 2475 метров.

Напомним, что в Нацгвардии Украины показали, как ночью их снайперы ликвидируют оккупантов.

Ранее сообщалось, что боец Нацгвардии Украины из ПЗРК "Игла" сбил уже 6 российских штурмовиков Су-25. В соцсетях украинцы уже прозвали нацгвардейца "Запорожским мстителем".

Украинский защитник Александр Петлинский установил мировой рекорд. За один день из "Джавелина" в день он уничтожил 6 целей. Такой результат не показывал ни один военный ни в Украине, ни в других странах мира.

Читайте также: