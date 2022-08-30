"Знайти своїх": Осадчая рассказала историю поиска жительницы Мариуполя, которая до сих пор живет в оккупации

С первых дней войны телеведущая помогает украинцам найти близких, с которыми была потеряна связь из-за вторжения РФ на территорию Украины. В настоящее время проект помог воссоединиться около двух тысяч украинских семей.

Героиней нового эпизода стала 71-летняя Нина Туваева из Мариуполя, которую разыскивает ее дочь Елена. Женщина уговаривала мать покинуть временно оккупированный город вместе с ней и внучками, но она отказалась выезжать из-за больной соседки, за которой ухаживала.

"Когда начались уличные бои, я умоляла маму выехать вместе с нами, потому что понимала: если она останется в Мариуполе, то это может быть последняя с ней встреча. Нам удалось договориться с соседом, чтобы он нас отвез во временно оккупированный Мангуш. Но через неделю мы пешком вернулись в Мариуполь, чтобы забрать кошку и снова навестить маму. Я очень хотела увидеть, что с ней все хорошо и она жива. В тот момент в городе шли страшные уличные бои и дойти до дома мамы нам не удалось, ведь повсюду были русские солдаты", — говорит дочь Нины Елена.

Историю Елены уже показывали в "Сніданку з 1+1", после этого сюжета волонтеры из Мариуполя прислали женщине фотографию ее мамы и сообщили, что она по-прежнему живет в оккупации, в подвале своего дома.

"После того, как о моей истории показали в "Сніданку з 1+1", я смогла пообщаться с мамой. В ее квартире нет окон и дверей, она спит на полу в подвале и почти ничего не ест. Когда я спросила, где она готовит еду, она ответила: нигде. Соседка, ради которой она осталась в Мариуполе, умерла от взрыва. Мы очень хотим, чтобы мама выехала на безопасную территорию. Пока мы уговариваем ее сделать это", — говорит Елена.

Координаторы проекта "Знайти своїх" связали Елену с волонтером, который сейчас находится в Мариуполе и помогает людям выехать на безопасную территорию.

"Люди, живущие во временно оккупированном Мариуполе, к сожалению, находятся в информационном вакууме, и поэтому они часто не хотят ехать оттуда. После всего пережитого во время оккупации они, приезжая на подконтрольную территорию Украины, удивляются даже освещению на улицах. Иногда мне приходится уговаривать тех, кто не хочет покидать свой дом. Я говорю, что впереди зима, отопления не будет, им нужно быть в месте, где есть доступ к медикаментам и нормальной спокойной жизни. Больше всего мы получаем запросов от людей, которые ищут своих родных. Часто к нам пишут с просьбами проверить несколько адресов, где могут находиться близкие люди, и мы ездим по этим адресам и ищем людей. Надеемся, что сможем помочь Елене уговорить мать уехать", — говорит волонтер.

"Знайти своїх" — это масштабный социальный проект Екатерины Осадчей и телеканала 1+1, который помогает украинцам найти близких, с которыми потеряли связь из-за вторжения РФ на территорию Украины. Каждое утро в "Сніданку з 1+1" можно увидеть, кого украинцы ищут, и истории тех, кому уже удалось найти своих родных.

Смотрите проект "Знайти своїх" в общенациональном марафоне "Єдині новини" по понедельникам в 21:30 и ежедневно в "Сніданку з 1+1" с 07:00 до 10:00, а в выходные — с 8:00 до 10:00 на телеканал ТЕТ, а также на YouTube.

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