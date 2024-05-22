Известный писатель рассказал о "причудливом приключении" на блокпосте

Несмотря на войну, обстрелы, разрушения и гибель близких, жизнь продолжается. И неотъемлемой частью его для многих украинцев остаются книги. Они вдохновляют, успокаивают, заставляют задумываться, сочувствовать, радоваться. Или пробивают психологический лед, чтобы дать выход эмоциям, которые нам время от времени приходится сдерживать, чтобы выжить в трудные времена. И когда автор вдруг узнает, как "работают" его произведения, это может стать началом новой истории.

Об одном таком "причудливом приключении" рассказал известный украинский писатель Иван Андрусяк, руководитель редакции художественной литературы для детей в Издательстве НК "Богдан".

"Живу себе на хуторе Витовка, выращиваю помидоры, иногда немного пишу, больше редактирую, время от времени выезжаю на встречи с маленькими читателями, но никакой публичностью не заморачиваюсь — эти вещи давно уже мне неинтересны... А оказывается, что мои книги за меня работают", – поделился писатель.

Иван Андрусяк рассказал об удивительной встрече на одном из блокпостов по дороге из Дружковки в Харьков. Офицер ТЦК попросил писателя предоставить документы для проверки. И пока мужчина доставал паспорт и военный билет, его спутница рассказала военному, что это писатель Иван Андрусяк, который возвращается из волонтерской поездки.

"И тут офицер вдруг так радостно реагирует: Что? С Иваном Андрусяком? Действительно? Оглядывает меня с такой приятной улыбкой и, уже не дожидаясь документов, говорит – проезжайте! Я был так удивлен, что и слова произнести не мог", – рассказал писатель.

К его удивлению, офицер радостно объяснил, что знает и читал книги писателя, и даже был на презентации в Харькове.

"А я вот до сих пор обескуражен… Потому что если офицер на блокпосте узнает — это уже серьезно! Есть над чем задуматься", – отметил писатель.

Иван Андрусяк – известный украинский поэт, прозаик, литературный критик и переводчик. Он является лауреатом многих литературных конкурсов и премий, в частности первой премии конкурса произведений для детей "Золотой Аист" (2008), международной премии "Corona Carpatica" (2010) и премии имени Леси Украинки за книги "Зайчиковая книжечка" и "Третий снег" ( 2019).

Повесть Ивана Андрусяка "Восемь дней из жизни Бурундука" вошла в престижный ежегодный каталог лучших детских изданий мира "Белые вороны 2013" (White Ravens 2013).

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