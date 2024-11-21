Знают ли военные о вознаграждениях за уничтоженную технику врага: в "Армия+" стартовал опрос

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 украинские защитники уничтожили более 100 000 единиц военной техники россиян.

В приложении для военных "Армия+" запустили опрос Департамента внутреннего аудита Министерства обороны. Цель опроса – исследовать, как реализуется на практике одна из важных социальных гарантий для военнослужащих, а именно – за боевые заслуги.

Об этом сообщило Минобороны Украины.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 г. украинские защитники уничтожили более 100 000 единиц военной техники россиян. За уничтожение или захват каждой единицы вражеской техники военнослужащие имеют право на денежную премию или дополнительный отпуск.

Опрос должен выяснить, знают ли защитники об этом праве, реализуется ли оно фактически, а также какие препятствия возникают при его реализации.

Как показали последние месяцы, опросы в "Армия+" действительно влияют на изменения в Силах обороны. Военные уже высказывали свое мнение об обучении в приложении, питании или смене места службы. И их результаты учитывались. Потому что мы понимаем, невозможно изменить систему без мнения тех, кто ею пользуется. Поэтому приглашаем пройти этот опрос и поделиться им с побратимами и посестрами", — отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Опрос в "Армия+" стартовал в среду, 20 ноября, и продлится две недели. На основании его результатов Департамент внутреннего аудита МО подготовит конкретные решения, которые обеспечат реализацию права на справедливое вознаграждение и предоставление отпуска всем военнослужащим. В Минобороны уверяют, что внедренные изменения помогут упростить и ускорить процесс получения вознаграждения за уничтоженную вражескую технику.

"Военные не всегда знают о своих правах и как их реализовать, чтобы получить, в частности, соответствующую соцзащиту относительно вознаграждений и отпусков за уничтоженную или захваченную технику. Поэтому мы хотим получить обратную связь от военных, чтобы улучшить реализацию права военных на вознаграждение или отпуск ", — подчеркнул директор Департамента внутреннего аудита Минобороны полковник Александр Титковский.

Напомним, штурм россиян в Курщине "споткнулся" на минах. При попытке произвести штурмовые действия в Курской области противник потерял почти треть военной техники.

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