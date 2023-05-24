Зола и пепел: в чем разница, когда какое удобрение следует использовать

В чем разница между золой и пеплом? Какие растения нужно подкармливать пеплом, а какие – золой?

Зола отличается черным оттенком и содержит небольшие крупицы недогоревшего вещества разного размера. Пепел, в свою очередь, похож на серую пыль, которая образуется после горения сухих листьев, бумаги, травы или дожигания самой золы.

То есть, если говорить простыми словами, то зола – это смесь из недогоревшего угля и пепла.

Для чего используют пепел

Пепел — минеральный остаток, который образуется после сжигания различных органических веществ. Он является прекрасной природной альтернативой известковым и калийно-фосфорным удобрениям. Также в нем содержится большое количество (до 30) минеральных компонентов, в том числе и микроэлементов.

Древесная пепел — отличный источник фосфора, калия и многих других микроэлементов (железо, магний, бор, натрий, марганец). Все они нужны растениям для развития. Пелом хорошо подкармливать помидоры, тыквы, капусту и огурцы, а еще свеклу. Также садоводы рекомендуют подливать под корень раствором из пепла смородина.

Помимо этого пепел помогает разрыхлить землю, чем улучшает ее плодородие.

Когда лучше вносить пепел в грунт

Обычно пепел вносят в огород весной. Для этого используют примерно пол-литра вещества (100-300 г) на один квадратный метр участка. Осенью также рекомендуется вносить пепел, чтобы обогатить песчаную или торфяную почву. После внесения удобрения землю обязательно поливают водой.

Огородники утверждают, что вносить пепел можно как во время посадки растений, так и во время их роста.

Что посыпают золой

Хотя зола достаточно ценное удобрение, но она не содержит хлора, поэтому ее рекомендуют использовать для подкормки растений, отрицательно реагирующих на этот элемент (земляника, клубника, картофель, смородина). Отлично отзываются на такое удобрение также капуста, тыквы, свекла, огурцы и помидоры.

Золой посыпают огород и растения, чтобы создать естественную границу для борьбы с мелкими вредителями. К примеру, если посыпать этим веществом листья семейства крестоцветных, то можно полностью защитить их от блешек. Некоторые дачники утверждают, что сухая зола помогает бороться со слизнями, потому что им некомфортно по ней ползать.

Для уменьшения кислотности почвы берут 0,5 кг золы на квадратный метр. А для подкормки растений используют раствор: 10 литров воды, 1 стакан золы, 200 мл столового уксуса (9%). Размешивают удобрение и дают постоять.

Золу "любят" абсолютное большинство огородных культур, кустарников, цветов, плодовых деревьев. Ее нельзя использовать только для подкормки моркови (тогда она вырастит костурбатой), черники и клюквы, рододендронов и гортензий (им всем нужны кислые почвы).

Зачем используют золу на огороде

Древесная зола считается лучшим комплексным удобрением, ведь она содержит калий, фосфор, кальций и многие другие элементы, необходимые для развития растений. Если посыпать золу на огород, она будет "работать" там 2-4 года.

Золу ни в коем случае не смешивают с минеральными удобрениями, особенно азотными (аммиачная селитра, сульфат аммония, аммофос). Если проигнорировать эту рекомендацию, пройдет химическая реакция и садовая почва потеряет большую часть азота, который нужен многим растениям.

Также зола плохо ладит с азотно-фосфорными минеральными удобрениями. В таком случае эффективность его использования значительно снижается. А еще химический процесс, который происходит во время смешивания, повреждает культуру и саму почву.

С золой работает не каждое органическое удобрение. К примеру, ее нельзя сочетать с птичьим пометом, ведь это спровоцирует повышение кислотности почвы. А еще она "не дружит" с навозом. Поэтому специалисты рекомендуют вносить их отдельно (зола весной, навоз осенью).

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