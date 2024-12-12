Золкин, "записывающий" пленных россиян, рассказал, как изменились угрозы в его адрес

Золкин рассказал, что в первые месяцы полномасштабной войны кто-то "выбросил" в Интернет личные данные самого журналиста и его семьи.

Украинский блогер и журналист Владимир Золкин, с самого начала полномасштабного вторжения берущий интервью у российских пленных, рассказал, что регулярно получает угрозы в свой адрес от россиян.

Об этом он сказал в интервью "Главкому".

"Поищите меня через "Яндекс" – и вы увидите, где я живу, где живут моя жена и дочь, наши адреса и номера телефонов, на каких автомобилях мы ездим. Это все опубликовали еще в первые месяцы полномасштабной войны. Угрозы я получаю постоянно", – признался блоггер.

Золкин заметил, что тон угроз россиян изменился: если раньше они обещали, что "скоро за тобой придут", то теперь говорят "рано или поздно".

"И это действительно смешная история, потому что раньше мне писали: "Скоро за тобой придут". Я в ответ начал интересоваться, что в понимании россиянина означает слово "скоро". Теперь же эти угрозы переформулировали: начинают теперь с "рано или поздно". Я понимаю, что моя жизнь и здоровье находится под угрозой, и причем у этой угрозы нет сроков давности", – добавил он.

Также Золкин признал, что общаться с оккупантами ему действительно тяжело и неприятно.

"Это действительно тяжело. И многое зависит от условий работы... Это все отнимает очень много времени и энергии. На это всегда уходит целый день. Раньше я писал по пять интервью в день, сейчас больше двух я уже не могу", – сказал журналист.

Ранее Владимир Золкин рассказал о проблеме, которую создала Украина комфортными условиями для пленных оккупантов.

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