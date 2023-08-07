"Золотая" мобилизация в Украине: как военнослужащие покупают дома и становятся миллионерами – топ громких скандалов

В Украине идет масштабная проверка Территориальных центров комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) на фоне громких скандалов и жалоб от граждан с начала полномасштабной войны. Новые дела по военным комиссарам недавно анонсировал президент Владимир Зеленский.

Сайт ТСН.ua собрал самые резонансные случаи в военкоматах: избиение подчиненных, масштабные схемы для уклонения от мобилизации и незаконное обогащение военных на миллионы долларов во время войны.

Главный военком Днепропетровщины "купил автомобили и квартиры во время войны"

Руководитель Днепропетровского областного ТЦК и СП Анатолий Пикало во время войны, по данным Государственного бюро расследований (ДБР), успел приобрести имущества более чем на 350 тысяч долларов. На отца, говорят в ДБР, он зарегистрировал несколько автомобилей и две квартиры в Днепре. Кроме того, он зарегистрировал на члена семьи предприятие, которое приобрело нежилое помещение общей площадью около 500 м², отмечают в ведомстве.

Правоохранители провели обыски у него и его родственников. Областному военному грозит до 10 лет лишения свободы.

Начальник Ровенского ТЦК "избил подчиненного и заставлял "вымаливать извинения"

Начальнику Ровенского областного ТЦК Сергею Луцюку сообщили о подозрении из-за избиения подчиненного военного. Он вместе с руководителем районного ТЦК избил военного битой и заставлял на коленях "вымаливать извинения". Издевательство военкомов фиксировали на видео.

Работники Государственного бюро расследований провели в военном обыске и нашли вышеупомянутую битку. Луцюку инкриминируют превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения. За это грозит наказание в виде 12 лет тюрьмы. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Руководитель Одесского областного ТЦК "купил имущества более чем на 151 млн грн после полномасштабного вторжения"

Печерский суд Киева отправил под стражу бывшего начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова на два месяца с возможностью внесения залога в размере 150 миллионов гривен.

По данным следствия, в период действия военного положения члены семьи подозреваемого по его поручению приобрели автомобили премиум класса и недвижимое имущество в Королевстве Испания на общую сумму более 151 млн грн. При этом официальный общий доход семьи не покрывает эти расходы.

На Закарпатье военком "заставлял солдат строить ему дом"

В Закарпатской области разоблачили военного комиссара, возглавлявшего районный ТЦК и СП. Он якобы заставлял своих подчиненных строить себе дом, а во время обысков у майора обнаружили золотой слиток и российскую и советскую символики.

В Офисе генерального прокурора и МВД отметили, что земельный участок под дом военком купил во время войны и оформил на родственника. Ему инкриминируют ч. 5 ст. 426-1 УК Украины – превышение власти и служебных обязанностей. Главе ТЦК грозит до 12 лет лишения свободы.

Белгород-Днестровский военкомат саботировал мобилизацию

Правоохранители разоблачили руководство Белгород-Днестровского военкомата и работников военно-врачебной комиссии. Они организовали по всей стране разветвленную сеть посредников, которые за 7-10 тысяч долларов помогали мужчинам избегать мобилизации, сообщили в СБУ.

У них, по данным СБУ, были подельники в Киевской, Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях. Правоохранители провели около ста обысков по месту жительства и работы участников преступной схемы. В настоящее время идет расследование. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На Волыни работник военкомата "отмазывал" от мобилизации

В Волынской области правоохранители задержали работника военкомата и чиновника городского совета, которые, рассказали правоохранители, помогали мужчине избежать мобилизации.

По данным Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона, должностное лицо ТЦК и работник районного центра социальных служб городского совета получили от военнообязанного 37 тысяч грн. За это ему якобы пообещали не мобилизовывать в ряды Вооруженных сил Украины в условиях военного положения.

Чиновник ТЦК в Ивано-Франковской области "помогал уклонистам бежать за границу"

В Ивано-Франковской области сообщили о подозрении должностному лицу ТЦК и СП, который помогал уклонистам бежать за границу. По данным следствия, вместе с двумя сообщниками он за деньги помогал делать справки военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе.

Он также обязывался исключать своих "клиентов" из военного учета и подтверждал достоверность этих справок в Государственной пограничной службе, сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора. Их услуги стоили от 3000 до 4000 долларов.

В Хмельницком работник областного ТЦК "отмазывал" мужчин от мобилизации

В Хмельницкой области разоблачили работника военкомата, который помогал "отмазывать" военнообязанных мужчин от мобилизации. Как сообщили в МВД, он обещал договориться с членами военно-врачебной комиссии об исключении из списков потенциальных призывников по состоянию здоровья. В подтверждение ВЛК якобы должно было выдать справки о непригодности к прохождению службы. "Услуга" стоила 2000 долларов.

Злоумышленник был задержан и отстранен от работы. Сейчас правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к "схеме", для дальнейшего привлечения к ответственности.

Экс-глава Запорожского областного ТЦК "организовывал незаконные доплаты и прятал от суда криминалитетов"

Подозрение также сообщили бывшему руководителю Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. До этого он возглавляет Донецкий областной ТЦК и СП.

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По данным СБУ и ДБР, будучи на должности руководителя Запорожского областного ТЦК, он безосновательно выплатил дополнительное вознаграждение подчиненным военнослужащим на общую сумму почти 1 млн грн. Установлено, что они не принимали непосредственного участия в боевых действиях.

Также сообщается, что он устраивал на работу представителей местного криминалитета, чтобы помочь им уклониться от судебного разбирательства по особо тяжким преступлениям. Ему инкриминировано превышение служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В трех областях чиновники военкоматов "погорели" на коррупционных схемах

Национальная полиция задержала из-за коррупционных схем должностных лиц военкоматов в Волынской, Днепропетровской и Черновицкой областях. Суммы неправомерной выгоды, получаемые фигурантами, колебались от 9 000 гривен до более 55 тысяч гривен. Всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрали меры пресечения.

Напомним, что на работу украинских центров комплектования поступило 2300 жалоб от граждан. Правоохранители начали "мониторинг образа жизни" в отношении 102 работников ТЦК. Рабочие группы анализируют опыт службы работников, репутацию, информацию в публичном пространстве, обращение граждан.

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые громкие дела в отношении военных комиссаров. Он подчеркнул, что ему предоставили результаты проверки руководителей ТЦК и СП, и они неутешительны. Зеленский обратился к военным и подчеркнул, что "не нужно наглеть в тылу".

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