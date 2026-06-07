Где спрятано золото Полуботка: история "проклятого" клада Украины

Павел Полуботок / © Википедия

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Есть легенды, которые не дают покоя уже нескольким поколениям. Одна из них — о сокровищах гетмана Павла Полуботко, золоте, которое якобы ждет Украину где-то в лондонских банках.

Часть историков считает эту историю красивым мифом — символом национальной надежды. Другие убеждены: легенда не возникает на пустом месте.

Неудивительно, что именно в 1990-м году, когда украинский народ стоял на пороге независимости, эта история приобрела безумную огласку. Легенда идеально накладывалась на исторический момент. В какой-то момент история вышла за рамки кулуарных разговоров — о золоте Полуботка начали говорить на самом высоком уровне.

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Кто такой Павел Полуботок

Павел Полуботок — один из украинских деятелей 18 века, о которых знают все, но часто не понимают реального масштаба истории.

После смерти гетмана Скоропадского Полуботок стал наказным гетманом и начал борьбу за автономию Гетманщины. Он последовательно отстаивал автономию, потребовал сохранения украинских судов, налоговой системы и администрации. Для Москвы Полуботок был токсичной фигурой, олицетворявшей угрозу имперской централизации.

В 1723 году Полуботка арестовали вместе с собратьями и отправили в Петропавловскую крепость. Там он умер, не дождавшись суда.

По легенде умирал измученный пытками Павел Полуботок в присутствии российского монарха. Перед гибелью он сказал Петру I: «Не найдешь моего золота. Не нужно оно мертвым. Очень скоро там, на небесах, нас рассудит сам Господь…»

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Пророчество сбылось уже через месяц, потому что Петр I ненамного пережил своего заключенного.

По свидетельству историков, Павел Полуботок имел фантастическую удачу

Происхождение легенды о золоте

Легенда о золоте Полуботка появилась после его ареста — в ноябре 1723 года. Согласно этой легенде, перед арестом гетман тайно отдал на хранение в английский банк 200 тысяч золотых монет под 7,5% годовых. В разных вариантах легенды фигурируют разные суммы — от одной бочки золота до двух бочек, а также разные банки, включая Банк Англии и Британскую Ост-Индскую компанию.

Как Полуботок заработал свое состояние

Историк Аким Галимов объясняет, что богатство Полуботка было результатом системной экономической деятельности.

«После смерти отца черниговский полковник Павел Полуботок продолжает скупать имения и обрастать богатством. Средства, которые ему удавалось заработать из ранговых поместий (тех, которые предоставлялись на время службы), он вкладывал в приобретение новых частных земель. Это позволяло ему не только увеличивать доходы, но и передавать богатство по наследству своим детям, минуя имперские запреты. Зависимые фермеры платили сборы и налоги. Велась оживленная торговля. Кроме того, в казну полковника поступали доходы от многочисленных мельниц, коряг, кузниц и других промыслов. Свои резиденции, которые назывались дворы с хоромами, Полуботок имел во многих населенных пунктах Левобережья», — говорит он.

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Полуботок имел десятки мельниц, корчм, кузниц, занимался международной торговлей — от зерна до поташа (карбоната калия), экспортировавшегося в Европу. Именно поташ в то время был высокорентабельным товаром, который использовался в производстве стекла и мыла.

«Это химическое соединение, которое сегодня называется карбонат калия. Он является основой калийных удобрений, а производится на многих предприятиях химической промышленности. Но во времена казачества поташ можно было получить только из-за переработки древесного пепла», — рассказывает исследователь Аким Галимов.

Историк отмечает, что достоверных документальных подтверждений существования кладов не сохранилось, однако народная память сохранила множество преданий.

«Якобы бочки с казацким золотом или серебром лежат где-то в тайных тайниках, пещерах или даже под водой. По народным поверьям, достать все это богатство сможет только тот, кто чист душой и имеет исключительно светлые намерения», — рассказал Галимов.

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Павел Полуботок. Фото: Тайны истории

Где делось огромное состояние?

По преданию, перед своим арестом Полуботок отправил огромную сумму денег — около 200 тысяч фунтов стерлингов под 7,5% в Банк Англии. Якобы со временем сумма должна была увеличиться до миллиардов фунтов стерлингов. В некоторых версиях легенды средства должны стать основой развития уже независимой Украины. Другие утверждают, что их могли использовать только для борьбы за восстановление самостоятельности.

Легенда о кладе Полуботка не раз оживала во времена крупных социально-политических изломов. О ней, в частности, было упомянуто в «Истории Русов» — историческом псевдоисточнике. В XIX веке, во время подъема украинского национального движения, часто вспоминали этот миф. Даже некоторые политические деятели и бизнесмены XX века обращались в британское правительство с просьбой расследовать возможность существования депозита Полуботка в Банке Англии. Однако все эти попытки не принесли никаких результатов.

В июне 1990 года, во время визита премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в Украину, поэт Владимир Цыбулько заявил: если золото вернут, каждый из 52 миллионов украинцев получит около 38 кг. Перечислив, учитывая сегодняшнее количество населения Украины по данным ООН, каждый украинец должен получить почти по 53 килограмма золота. Стоимость этой кучи золота — более 150 миллионов гривен. И это еще, если не учитывать нарастание процентов, накапливающихся с 1991 года.

Что говорит историк

Один из самых авторитетных историков казацкого времени Дмитрий Яворницкий категорически опровергал легенду о золоте Полуботка. В письме 1908 года он писал, что это «полная чушь, которой можно радовать только слишком доверчивых людей». Ученый утверждал, что подобные истории придумывали аферисты для выманивания денег у доверчивых потомков казацкой старшины.

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За три столетия поисков не было найдено ни одного достоверного документа, подтверждающего существование депозита Полуботка в английских банках. Не сохранилось ни банковских записей, ни завещания гетмана, ни квитанций о внесении средств. Вся история базируется исключительно на устных преданиях и более поздних публикациях в печати.

15 января 1908 года в городе Стародуб на Черниговщине состоялся один из крупнейших частных съездов в истории Украины. На нем около 600 человек, назвавшихся родственниками гетмана Павла Полуботка, высказали претензии на долю его якобы хранившихся в Лондоне денег.

Вокруг легенды о золоте Полуботка уже десятилетиями идут споры. Фото: kozatstvo.net.ua

За год до этого профессор С-Петербургской академии Александр Иванович Рубец сообщил в столичной газете «Новое время», что потомки Павла Леонтьевича Полуботка имеют возможность получить денежные вознаграждения от Лондонского государственного казначейства, где хранится капитал гетмана Полуботка, который когда-то привез в Англию.

Когда к нему прибыли сыновья, он отдал им код и передал завещание деда, а сам остался с золотом в чужой стране. И вот сейчас этот капитал вырос до 80 млн фунтов стерлингов.

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Как свидетельствует легенда, незадолго до смерти Павел Полуботок одну из частей сокровищ спрятал на территории Глухова. Сами местные считают, что гетманское золото в середине XIX века нашел Артемий Терещенко и именно за счет этого известная в городе семья разбогатела.

Кстати, интересное открытие было сделано в Чернигове во время земляных работ у Успенского собора Елицкого монастыря. Случайно нашли семейный склеп Полуботков, однако никаких кладов или документов о золоте там обнаружено не было. Погребение подтвердило только богатство и высокий статус семьи.

Дом Павла Полуботка в Любече на Черниговщине. Фото: Википедия / © Википедия

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