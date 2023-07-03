Золотое масло: Минобороны закупало продукт по "космическим ценам" (инфографика Prozorro)

Минобороны закупало масло подсолнечника по 111 гривен за кг. В то же время, цена закупок продуктов Министерством обороны упала после публичного давления. Цены сравнялись с рыночными только в июне.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин.

"Каждый раз, когда Минобороны комментирует контрнаступление (или иное применение Вооруженных Сил), спрашивайте у Резникова о его (а не ГШ) зоне ответственности. Например, спрашивайте о переплатах на закупках Минобороны. Или о так и не запущенной ИТ-системе логистики. Кстати, причина провала и с первым, и со вторым – банальная коррупция», – написал Шабунин.

По словам главы ЦБК, после скандала с "золотыми яйцами" и давления общественности их стоимость теперь равна 9 гривен, а цена картофеля упала с 27 до 16 гривен за кг. Масло же закупали по 111 гривен. Теперь – по 89 гривен за кг.

"Второй этап снижения цен начался после того, как Минобороны в мае было вынуждено провести закупки на Prozorro. Однако эти цены Резникова до сих пор далеки от тех, по которым обычно проходят оптовые закупки. В отличие от Минобороны воинские части (в/ч) закупали продукты за ценами, которые соответствовали рыночным (или же были ниже), и это при том, что в в/ч за закупки чаще всего отвечает только ОДИН военный, тогда как в министерстве только по вооруженным закупкам работает более 50 человек. заказчики ярко видны на графиках о закупках наиболее "ходовых" среди военных продуктов: картофель, яйца и масло", – пишет эксперт.

Минобороны закупало масло по "космическим ценам" — по 111 гривен за кг, цены в контрактах МО сравнялись с рыночными только в июне 2023-го. Фото: Prozorro

"Да, в декабре 2022 года Минобороны хотело купить масло по 111 грн/кг, когда цены в закупках Госсвязи и Нацгвардии оставались на уровне 60-65 грн/кг. Яйца. "Яйца Резникова по 17" стали мемом, и это было бы смешно, если бы речь не шла о тупой краже на еде для ВСУ Госаудитслужба подтвердила – яйца Резников закупал по 17 грн по ШТУКУ.Отдельно это подтверждено данными Prozorro. 9 грн за штуку. НЕ по 17 грн, как Резников, а по 6 грн", – отметил глава ГПК.

Напомним, зимой 2023-го журналист Юрий Николов сравнил цены, которые платит Минобороны и Госпогранслужба. Разница оказалась колоссальной. Государственная аудиторская служба официально подтвердила, что министерство покупало яйца по 17 гривен за штуку.

Тогда из Минобороны в отставку подал и заместитель министра обороны Украины Алексея Резникова Вячеслав Шаповалов. Однако скандал продолжается до сих пор. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал абсурдными выводы Госаудитслужбы (ГАСУ) по закупкам у Минобороны.

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