Золотые колонны, Rolls-Royce и живой крокодил: в Сети высмеяли роскошное поместье фигуранта дела

Золотые колонны, Rolls-Royce и живой крокодил: в Сети высмеяли роскошь фигуранта коррупционного дела

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Во время обысков у фигуранта дела о хищении средств на защите энергетики обнаружили роскошный пентхаус с мрамором, Rolls-Royce, собственные портреты и даже живого крокодила. Кадры этого состояния быстро разошлись по Сети и вызвали волну мемов.

ТСН.ua собрал все самые смешные мемы и реакции от украинцев в соцсети Threads.

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Хищение средств на защите энергетики — что известно

Бывший советник министра обороны Сергей Стерненко сообщил об обысках у фигурантов дела о хищении денег в защиту энергетики в Киевской области и опубликовал фото их роскошного дома.

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Во время обысков в доме обнаружили позолоту, мраморные колонны, бассейн и террариум с живым крокодилом. Также в базе имущества обнаружили большие портреты владельца в золотых рамах и смесь стилей — роскошная позолоченная дверь рядом с простыми белыми пластиковыми.

Заметим, что пока нет официального подтверждения о том, что выявленное имущество связано с одним уголовным производством.

Как украинцы отреагировали в Сети

Обнародованные кадры моментально разошлись на мемы, а больше обсуждений вызвал террариум с рептилией. Украинцы иронизируют, что крокодил получил лучшие условия проживания в столице, чем большинство горожан.

Сообщение в Threads / © соцмережі

А некоторые шутят, будто животное покупали как новый экзотический вид защиты для ТЭЦ.

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Сообщение в Threads / © соцмережі

Контраст между золотыми декорациями и белой металлопластиковой дверью рядом пользователи окрестили отдельным «архитектурным шедевром» и пошутили, что это специальный ход на случай внезапного визита Владимира Зеленского.

Сообщение в Threads / © соцмережі

Не меньше внимания досталось и огромному портрету хозяина в подкачанной форме, который высмеяли за чрезмерное самолюбование и награждение самого себя за удачную аватарку.

Сообщение в Threads / © соцмережі

Сообщение в Threads / © соцмережі

Также в соцсетях провели параллели с отключениями света, ведь средства выделялись именно на восстановление и защиту энергетической инфраструктуры.

Сообщение в Threads / © соцмережі

Корреспонденты отметили, что в таких «хоромах» можно спокойно ориентироваться даже во время полного блекаута, ведь от роскоши они светятся как мощный маяк.

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Сообщение в Threads / © соцмережі

Сообщение в Threads / © соцмережі

Общий стиль квартиры традиционно сравнили с известным декором Виктора Пшонки, шутя о необходимости ввести для чиновников принудительные курсы по дизайну.

Сообщение в Threads / © соцмережі

Сообщение в Threads / © соцмережі

Сообщение в Threads / © соцмережі

Сообщение в Threads / © соцмережі

Сообщение в Threads / © соцмережі

Сообщение в Threads / © соцмережі

Расследование НАБУ и САП — последние новости

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, разоблаченной накануне в рамках операции «Карфаген».

Ранее прокурор САП Николай Карась сообщил, что во время обыска 4 ноября охрана Дуки почти два часа сопротивлялась детективам НАБУ, пока само чиновник уничтожал вещественные доказательства топором. По этому факту ДБР уже начало досудебное расследование.

Следует отметить, что в рамках операции «Карфаген» антикоррупционные органы установили по меньшей мере 12 возможных участников схемы. Среди них — действующие чиновники СБУ, Офиса генпрокурора, Нацполиции, а также представители криминалитета.

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